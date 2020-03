The Witcher: Team arbeitet bereits an neuem Spiel nach Cyberpunk 2077 – Nicht mehr lange, und es ist soweit: Die Macher der drei Rollenspiel-Meisterwerke „The Witcher“ 1–3, CD Projekt aus Polen, veröffentlichen ihr neues Spiel „Cyberpunk 2077“ im September. Nun haben CD Projekt offenbart: Die Arbeiten an einem neuen Spiel, das nach dem RPG erscheinen wird, sind bereits in Planung.

Das neue Spiel soll definitiv im gleichen Universum spielen wie „The Witcher“ 1–3, aber kein „The Witcher 4“ werden. Denn die Abenteuer von Hexer/Monsterjäger Geralt wurden mit „The Witcher 3“ beendet und der gute Mann darf endlich in Rente gehen. Auf einer Investorenkonferenz in Polen teilte CD-Projekt-Boss Adam Kiciński mit, dass ein weiteres „The Witcher“-Spiel in Entwicklung ist:

„Es läuft bereits an. Wir werden gleich nach Cyberpunk 2077 mit der Arbeit an diesem nächsten Spiel beginnen. Ich sagte ja schon einmal, dass es kein ‚Witcher 4‘ geben würde. Ich sagte stets unmissverständlich, dass Witcher eine Trilogie ist. Aber zugleich haben wir auch stets betont, dass wir weitere Witcher-Spiele erschaffen wollen – und die Einigung mit Herrn Sapkowski bestätigte diese Rechte aufs Neue.“

Nach Rechtsstreit mit dem Autor: Freie Fahrt für neue Witcher-Titel

Damit bezieht sich Kiciński auf einen Deal, den CD Projekt mit dem „Witcher“-Autor Andrzej Sapkowski unlängst nach einer Auseinandersetzung um nach Meinung des Bestsellerautors zu niedrige Tantiemen neu aufgesetzt hatte. Beide Parteien sind sich nun einig und damit kann CD Projekt mit der Hexer-Lizenz weitere, brandneue „Witcher“-Spiele entwickeln und herausbringen. Dass das geschehen wird, daran ließ Kiciński auf dem Meeting keinen Zweifel:

„Wir haben zwei Welten und wir wollen in diesen beiden Welten Spiele kreieren. Daher sind sämtliche geplanten Spiele entweder Witcher- oder Cyberpunk-Titel.“ Man darf also gespannt sein, was nach dem Erscheinen von „Cyberpunk 2077“ nun passieren wird: Was für einer Art Spiel im „Witcher“-Universen mit neuen Charakteren und tollen Geschichten uns erwartet. Werden wir wieder als einer der Hexer Monster jagen? Oder bauen wir uns dieses Mal einen ganz anderen Charakter, wie es auch bei „Cyberpunk 2077“ der Fall ist?

Quelle: eurogamer.net