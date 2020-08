The Witcher: Monster Slayer: Neues AR-Spiel macht euch zum Monster-Jäger – Wer schon immer auf langen Waldspaziergängen davon geträumt hat, Fantasy-Abenteuer zu erleben und Monster zwischen den Bäumen zu erlegen, könnte bald die Chance dazu erhalten. Denn ein neues Spiel aus der „The Witcher“-Welt wurde angekündigt. In dem Mobile-Titel „The Witcher: Monster Slayer“ erlebt ihr Kämpfe in der wirklichen Welt – per erweiterter Realität. Hier ist der erste Trailer.

Wen das Konzept von „The Witcher: Monster Slayer“ nun irgendwie an Spiele wie „Pokémon Go“ erinnert, der irrt nicht. Auch in diesem AR-Spiel seid ihr in der offensten aller Spielwelten unterwegs: in unserer Wirklichkeit. Das Augmented RPG wirft euch Monster aus der Welt der drei „The Witcher“-Spiele und den Romanen des polnischen Fantasyautors Andrzej Sabkowski entgegen.

Denen macht ihr dann durch die Linse eurer Smartphone Kamera den Garaus. Je nachdem, an was für einem Ort ihr euch befindet und wie die Umstände sind, etwa Wetter, Beleuchtung und Ähnliches, werden die Kämpfe härter. Da ihr einen Hexer verkörpert, einen professionellen Monsterjäger, habt ihr natürlich Bomben, Waffenöle und mächtige Zaubertränke, um euch eurer Haut zu erwehren.

Auch sollt ihr in „The Witcher: Monster Slayer“ nicht einfach nur ziellos herumspazieren – spannende Quest und mitreißende Geschichten, die von den anderen Teilen der Reihe inspiriert sein sollen, sollen dafür sorgen dass ihr echte Abenteuer erlebt. „The Witcher: Monster Slayer“ soll noch in diesem Jahr für iOS- und Android Geräte erscheinen.