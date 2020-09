The Witcher 3: Wild Hunt: PS5 und Xbox Series X-Version kommt – Für das Rollenspiel-Meisterwerk „The Witcher 3: Wild Hunt“ wird für die kommenden Konsolen der nächsten Generation sowie den PC eine neue Version erscheinen, die grafisch verbessert wurde und mit schnelleren Ladezeiten aufwartet. Als wäre das noch nicht toll genug, haben die Macher von Cd Projekt Red noch einen Bonus für Fans in petto.

Wie von den polnischen Videospielmachern, die für ihre Fannähe bekannt sind, fast schon zu erwarten, wird die Next-Gen-Version von „The Witcher 3: Wild Hunt“ für all diejenigen gratis sein, die bereits eine Version des Spiels für PC, PlayStation 4 oder Xbox One besitzen. Ein feiner Zug, der Fans mit Sicherheit in Verzückung versetzen dürfte. Viele weitere Stunden mit Geralt und seinen Verbündeten in noch prächtigerer Optik erwarten uns.

Die neue Version des Spiels kommt mit sämtlichen Erweiterungen und allen Extra-DLC daher. Sie wird mit Raytracing für ultrarealistische Beleuchtung sowie optimierten Ladezeiten aufwarten. Wann dieses „The Witcher 3: Wild Hunt“ der nächsten Generation erscheinen wird, ist noch nicht bekannt – wohl wissen wir, dass das Spiel für den PC, die PS 5 sowie Xbox Series X auf den Markt kommen wird.

Wie „The Witcher 3: Wild Hunt“ mit aktiviertem Raytracing aussehen könnte, dürft ihr euch unten im Video schon einmal zu Gemüte führen, wenn ihr möchtet – die Modder von „Digital Dreams“ haben eine entsprechende Variante in die PC-Version bei Ultra-Grafikeinstellungen implementiert. Damit könnt ihr euch bis zur neuen Version die Zeit vertreiben und bekommt ein Gefühl, was euch erwartet.

Kleiner Tipp: „The Witcher 3: Wild Hunt“ steht momentan für nahezu sämtliche Systeme immer wieder für schmales Geld in den Sales – und Cd Projekt Red haben nichts darüber gesagt, wie lange ihr eure Version des Spiels schon besitzen müsst, um in den Genuss des Upgrades zu kommen. Wenn ihr also jetzt bei einer aktuellen Version für die genannten Systeme zuschlagt, stehen die Chancen nicht schlecht, dass auch ihr eure Next-Gen-Version gratis erhalten könntet.

Quelle: eurogamer.net