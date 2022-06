The Quarry: Übersichtstrailer zeigt das Camp-Horror-Highlight – Eine eisenharte Regel jedes Horrorfilms aus den späten 70ern bis hinein in die frühen 90er besagt: Wenn du Teeny bist, und deine Eltern oder Freunde dich in ein Sommercamp an einem See schleppen wollen … Sag nein. Sag um Himmelswillen nein. Außer, es geht um ein Game. Videospiele haben das klassischeste Slasher-Motiv schlechthin für sich entdeckt. Mit „The Quarry“ ist nun ein solcher „Film zum Mitspielen“ erschienen. Ein Trailer zeigt, was in der Spielmechanik des interaktiven Horrors so möglich ist.

Game Director Will Byles hat sich persönlich Zeit genommen, um Fans von Teenie-Messerarbeit und pointiert platzierten Schockmomenten mit auf die Reise am Controller durch die interaktive Adoleszenz-Schlachtplatte seines Teams zu nehmen: „The Quarry“. Dass diese Entwickler etwas von ihrem Subgenre in der Videospielwelt verstehen, haben sie bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Von ihnen stammen etliche Hits gleicher Schlagrichtung:

„Until Dawn“ etwa.

Auch mit den verschiedenen Spielen der „The Dark Pictures Anthology“ konnten die Profis bei Supermassive Games ihr Händchen für jede Form von Horror – von subtilem Psycho-Grusel über klassische Creature Features bis hin zu Schrecken auf hoher See – unter Beweis stellen. „The Quarry“ wird im Gegensatz zur Anthologie als spiritueller Nachfolger des Sony-Klassikers „Until Dawn“ begriffen und versetzt euch diesmal nicht in die Rolle einer ganzen Gruppe Teenager, sondern von neun Camp-Aufsichtspersonen.

Gespickt mit einem Allstar-Cast, der größere Namen wie David Arquette, Ethan Suplee oder 80er-Ikone Lance Henriksen mit jungen Newcomern mit Horror-Background in ihren Karrieren zusammenbringt, gilt es, als verantwortlicher Erwachsener die Teeny-Truppe am Leben zu erhalten. Dass dabei jede Entscheidung der Person am Controller zählt, und Fehler gravierende Veränderungen der Handlung nach sich ziehen, dürfte angesichts der anderen Spiele dieses Teams und 168 möglicher Enden außer Frage stehen.

Schaut euch die Spielmechaniken in Ruhe selbst an, verschafft euch mit dem Trailer einen Eindruck – und dann ab in den Staat New York ins Camp Hackett’s Quarry, die spielerische (Menschen)Jagdsaison ist eröffnet …

„The Quarry“ ist seit dem 10. Juni für die Playstation- und Xbox-Konsolen sowie den PC via Steam verfügbar.