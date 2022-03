The Quarry: Trailer & Infos zum neuen Teenie-Horror-Spiel – Freundinnen und Freunde von Videospielen, in denen der Grusel und Horror tobt, dürfen sich nun auf neues Material für ihren Gaming-Spaß freuen. Denn 2K und Entwickler Supermassive Games bringen mit „The Quarry“ noch in diesem Jahr den Teenie-Horror zu euch nach Hause.

Entwickelt wurde „The Quarry“ übrigens vom preisgekrönten Team um Will Byles, das schon mit „Until Dawn“ einen wahren Horrorhit landete. Nun hat man neben einem Ankündigungstrailer auch etliche Details offiziell bekanntgegeben. So entführt „The Quarry“ in ein Sommercamp. Am letzten Abend wollen die Betreuerinnen und Betreuer von Hackett’s Quarry den Abschluss des Camps ordentlich feiern. Ganz ohne die Kids und ohne Regeln.

Emotionales Teenie-Horror-Erlebnis

Doch aus der Party wird ein wahrer Albtraum, in dem alle Beteiligten eine Nacht des Grauens erleben. Denn sie werden von Einheimischen gejagt. Als würde das noch nicht reichen, ist ihnen auch noch etwas viel Schlimmeres auf den Fersen. Man spielt hierbei jeden der neun Betreuerinnen oder Betreuer in einer Erzählung, in der jede Entscheidung aus vielen Möglichkeiten eine individuelle Story erzeugt. Hierbei ist es dann möglich, dass man aus jedem Charakter die Hauptfigur entwickeln kann.

Director Will Byles: „The Quarry schlägt mit einem wirklich emotionalen Teenie-Horror-Erlebnis neue Wege hinsichtlich interaktiver Erzählkunst und Technologie ein. […] Ich bin schon sehr gespannt, wie die Spieler:innen sich im Spiel entscheiden, wen sie retten und wen sie opfern werden!“

David Ismailer, President bei 2K, sagte zum neuen Teenie-Horror: „Da es sich bei ‘The Quarry’ um eine interaktive Erzählung handelt, hebt sich dieser Titel stark von allem ab, was 2K bisher auf den Markt gebracht hat. […] Wir sind diese Partnerschaft mit Supermassive Games eingegangen, weil das Team einfach das allerbeste ist und wir große Fans des Studios sind. Man hat nicht oft die Gelegenheit, mit den größten kreativen Köpfen unserer Branche zusammenarbeiten, und wir freuen uns daher ganz besonders, dass wir diese Reise mit The Quarry gemeinsam unternehmen können.“

Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Features von The Quarry zusammengefasst:

Alle Entscheidungen, die man trifft, beeinflussen die Story. Auch jene, welcher der Charaktere am Ende überlebt oder nicht.

Modernste Face-Capture- und filmische Lichttechnik

Hollywood-Schauspieler erwecken Spielfiguren zum Leben.

Multiplayer mit bis zu sieben Freundinnen und Freunden

Koop-Modus, bei dem jeder einen Charakter wählt und steuert

Interaktiver Filmmodus – Story ändert sich nur, wenn man eingreift, ansonsten übernimmt das Spiel, was passiert

Anpassbarer Schwierigkeitsgrad

Namhafter Cast bestehend aus Hollywood-Stars und Prominenten

„The Quarry“ hat für seine Figuren übrigens einen namhaften Cast gewinnen können, zählen dazu doch Hollywood-Stars und Prominente wie David Arquette, Ariel Winter, Justice Smith, Brenda Song, Lance Henriksen und Lin Shaye.

Wer nun Lust auf den Tennie-Horror bekommen hat, sollte sich den 10. Juni 2022 vormerken. Denn dann erscheint „The Quarry“ für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie PC via Steam.