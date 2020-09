The Medium: Trailer zum neuen Horror-Game – Es darf sich bald wieder spielerisch gegruselt werden. Was die Horror-Schmiede Blumhouse für Horror-Filme ist, würde das Bloober Team gerne für den Game-Bereich werden. Bis dato brachten sie mit „Layers of Fear“ sowie „Blair Witch“ gute Spiele zum Gruseln auf den Markt.

Noch in diesem Jahr wird nun „The Medium“ folgen und die Liste der Horrorspiele erweitern. Die Macher haben jetzt auch einen vielversprechenden Story-Trailer zu ihrem nächsten Düsterspiel veröffentlicht. In „The Medium“ schlüpft ihr in die Haut von Marianne, einem Medium, die simultan in zwei Welten lebt. Also sowohl in der realen Welt als auch in der der Geister.

Das Bloober Team beschreibt ihr Game folgendermaßen: „Entdecke ein dunkles Geheimnis, das nur ein Medium lösen kann. Erforsche gleichzeitig die reale und die Geisterwelt. Setze deine medialen Fähigkeiten ein, um Rätsel zu lösen, die beide Welten umspannen, tief verstörende Geheimnisse aufzudecken und Begegnungen mit dem Höllenschlund zu überleben – einem aus einer unaussprechlichen Tragödie geborenen Monster.“

Nach dem was man nun von „The Medium“ sehen konnte, inklusive des neuen Story-Trailers, scheint man hier ein saugutes Horror-Game zu bekommen. Denn die Story sitzt und vor allem die beklemmend-finstere Gruselatmosphäre beeindruckt. Aber überzeugt euch am besten selbst davon mit dem neuen Trailer.

„The Medium“ soll noch Ende diesen Jahres für die Xbox Series X und den PC erscheinen.