The Lord of the Rings: Gollum

"The Lord of the Rings: Gollum": Erste Infos und Teaser Trailer erschienen – Gamer und Fans der epischen Fantasy-Saga „Der Herr der Ringe“ dürfen sich schon mal kräftig die Hände reiben. Denn im nächsten Jahr gibt es mit „The Lord of the Rings: Gollum“ ein großes Abenteuer für PlayStation 5, Xbox Series X sowie den PC. Nachdem bis dato nur ein paar Screenshots einen kleinen Einblick geben könnten, hat Daedalic Entertainment jetzt nicht nur erste Infos zum Gameplay veröffentlicht, sondern auch einen ersten Teaser Trailer.

Details zur Story sind zwar noch nicht durchgesickert, sie soll sich aber eng an den Büchern orientieren. Bekannt ist nun allerdings, was euch spieltechnisch erwarten wird. So ist „The Lord of the Rings: Gollum“ kein actionlastiges Game, sondern wird seitens der Macher als „Prince of Persia“-like mit Stealth-Mechaniken beschrieben.

Lead Game Designer Martin Wilkes zum Gameplay: „Es ist meistens ein Non-Combat Game, aber Gollum wird in der Lage sein, Feinde heimlich auszuschalten. Dies wird jedoch nicht einfach und immer mit großen Risiken verbunden sein. Wir möchten, dass die Spieler diese Begegnungen sorgfältig abwägen. Schließlich liegen Gollums Stärken in der List und nicht im Kampf.“

Somit ist zumindest auf dem Papier der Grundstein für reichlich Taktik und Nervenkitzel mit dem Stealth-Gameplay gelegt. Dazu gesellen sich reichlich Kletterparcours, um den hinterlistigen Gollum ans Ziel zu bringen. Es soll zwar die Möglichkeit geben, Feinde hinterrücks auszuschalten, was aber definitiv immer eine riskante Aktion sein wird: Gollum ist eben für seine List bekannt, nicht für den Kampf Mann gegen Mann.

Sehr interessant ist hierbei, das man als Spieler entscheidet, ob man eher in Richtung der sanfteren Sméagol-Persönlichkeit geht, oder sich für die biestige Gollum-Psyche entscheidet. Der Weg, den man in „The Lord of the Rings: Gollum“ einschlägt, wird über Dialoge und eigene Entscheidungen beeinflusst, die wiederum direkten Einfluss auf den Storyverlauf nehmen werden. Zudem soll es ein Moralsystem geben.

Das liest sich alles nach einem überaus spannenden Unterfangen und einem intensiven „Herr der Ringe“-Abenteuer. Holt euch daher nun die erste Dosis Vorfreude mit dem Teaser Trailer zu „The Lord of the Rings: Gollum“!

Quelle: gameswelt.de