The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Offizieller Trailer zum kommenden Nintendo-Hit – Kaum eine Videospielkonsole ist so erfolgreich wie Nintendos kleines Hybridgerät Switch. Maßgeblich am Erfolg beteiligt: Ein legendärer Vertreter der ebenso legendären „The Legend of Zelda“-Reihe. Mit „Breath of the Wild“ schuf Nintendo vor Jahren ein Spiel, das unzählige Fans zum Kauf der Konsole bewegte. Nun steht nach Jahren des Wartens für den Frühsommer der Nachfolger in den Startlöchern: Mit „Tears of the Kingdom“ geht das Abenteuer von Link in der Welt von Hyrule weiter. Einen offiziellen Starttermin gibt es ebenso wie einen prächtigen Trailer.

Den zeigte Nintendo kürzlich bei der hauseigenen YouTube-Videopräsentation „Nintendo Direct“. Der neue Trailer zu „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ verrät dabei, dass das Spiel wohl das Letzte aus der in die Jahre gekommenen Hardware der kleinen Switch herausholen wird – das Spiel sieht prächtig aus. Was genau in dem Game passieren wird, darüber schweigen sich die japanischen Videospielveteranen jedoch noch eisern aus, die Spieler sollen es selbst erfahren.

Kein Wunder:

Denn in der Welt der Videospiele weiß Nintendo die treuesten und aktivsten Fans hinter sich. Sie verschlingen jeden noch so kleinen Informationshappen wie den besagten Trailer und lieben es, über jedes kryptische Detail und versteckte Geheimnis in Vorschauvideos zu rätseln. Die Handlung rund um Link und Prinzessin Zelda bleibt also eines der größten Geheimnisse von „Tears of the Kingdom“. Wir können an dieser Stelle nur Bruchstücke und Andeutungen verraten, da wir selbst nicht mehr wissen.

Nur so viel: Wir kehren einmal mehr nach Hyrule zurück, ganz serientypisch. Es wird das Hyrule aus dem Vorgänger „Breath of the Wild“ sein – und doch wieder nicht. Dem Trailer nach zu urteilen, wird es uns im ersten Teil wohl nicht gelingen, den Bösewicht namens „Die Kalamität Ganon“ zu vernichten. Ganon weckt einmal mehr die dunkle Macht des Roten Mondes oder Blutmondes aus dem Vorgänger – und verstärkt damit seine Legionen von Monstern. Im Trailer sind sowohl neue Typen als auch Variationen der Bestien aus dem Erstling zu sehen.

Doch damit nicht genug:

Das Video zeigt auch geheimnisvolle neue Türme in der Landschaft, die es im Vorgänger „Tears of the Kingdom“ nicht gab. Außerdem wird in diesem Trailer, wie schon in den vorherigen Videos, betont, dass es wohl in unterirdische Höhlen sowie auf fliegende Inseln gehen wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Genrevertretern kann man die offene Spielwelt wieder frei erkunden, ohne Missionsdruck und ohne eine Million Botengänge erledigen zu müssen – und dem Video nach ist sie diesmal auch mit einem Ballon, einem schwebenden Gerät und einer Art Auto zu entdecken.

Wir werden fahren und fliegen, während wir den Geheimnissen eines veränderten Hyrules auf den Grund gehen. Dabei wird auch eine Rolle spielen, dass Link eine Art Arm oder Armimplantat mit mystischen Kräften zu haben scheint. Damit und mit neuen Waffen kann er die Welt noch stärker als im Vorgänger auf nie gesehene Weise verändern oder Gegner mit neuen Angriffen bekämpfen. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Nintendo wieder einmal ein absolutes Ausnahmespiel geschaffen haben dürfte, das seinesgleichen sucht und uns für viele hundert Stunden beschäftigen könnte.

Der Trailer verrät auch den Erscheinungstermin von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“: Das Spiel erscheint exklusiv für die Nintendo Switch am 12. Mai 2023.