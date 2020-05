The Last of Us 2

In ihrer regelmäßigen Videopräsentation „State of Play“ zeigten Sony dieses Mal satte 23 Minuten mit Spielszenen aus dem kommenden Survival-Horror-Spiel „The Last of Us Part II“. Besonderen Wert wurde dabei auf die lebensnahe Optik und die neuen Mechaniken des kommenden Endzeit-Überlebensthrillers für die PlayStation 4 gelegt.

23 Minuten lang schauen wir Protagonistin Ellie dabei zu, wie sie sich in der lebensfeindlichen Welt von „The Last of Us Part II“ ihrer Haut erwehren muss. Ihre Feinde sind ebenso zahlreich wie grausam. Neben den „Klickern“ genannten Pilzsporen-Mutanten bekommt sie es auch mit skrupellosen menschlichen Verfolgern zu tun.

Die jagen die junge Frau gnadenlos mit sämtlichen Mitteln in ihrem Arsenal, ihre Jagdtrupps setzen auf Hunde und auf Kommunikation. Spieldirektor Neil Druckman zeigt in dem langen Ausschnitt, wie man diese Gegner mit neuartigen Stealth-Mechaniken narren und sich ihrer entledigen kann, wobei jeder Fehler gegen eine solche Übermacht hart geahndet wird.

Auch zeigen die Spielszenen die lebensnahen Reaktionen der Widersacher, wenn es jemanden aus ihren Reihen oder ihre Hunde erwischt. Überzeugt euch selbst. Nun heißt es nur noch ein wenig Geduld haben, bis „The Last of Us Part II“ am 19. Juni für Playstation-4-Systeme erscheint.