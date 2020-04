The Last of Us 2

Eigentlich sollte einer der meisterwarteten PlayStation-4-exklusiven Blockbuster, „The Last of Us Part II“, schon im Februar in den Läden stehen. Doch daraus wurde nichts, die Veröffentlichung wurde verschoben – nun können sich alle Fans des düsteren Action-Adventures jedoch freuen.

Denn Sony Interactive Entertainment hat jetzt das neue Release-Datum bekanntgegeben. Die Fortsetzung der Survival-Action erscheint nun im Sommer, und zwar am 19. Juni 2020. Das ist glücklicherweise gar nicht mehr so lange hin, bis die Geschichte um Ellie und Joel endlich weitergeführt wird.

In „The Last of Us Part II“ sind fünf Jahre nach ihrer gefährlichen Reise durch ein postapokalyptisches Szenario der Vereinigten Staaten vergangen. Ellie und Joel haben sich in Jackson, Wyoming niedergelassen.

Hier leben sie jetzt inmitten einer lebendigen Gemeinschaft von Überlebenden in Frieden und Harmonie – trotz der immerzu präsenten Bedrohung durch die Infizierten und andere verzweifelte Überlebende von Außen. Als jedoch ein gewaltsamer Vorfall das friedliche Zusammenleben zerstört, macht sich Ellie auf eine erbarmungslose und brutale Jagd nach Gerechtigkeit.

Jeder und jede Schuldige soll mit dem Leben bezahlen – auch, wenn das für sie körperliche und psychisch zerstörerische Folgen bedeutet. „The Last of Us Part II“ erscheint übrigens in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz ungeschnitten.

Also markiert euch den 19. Juni dick im Kalender, es erwartet euch erneut intensive Survival-Action!