Autor: Bernhard Trecksel

The Elder Scrolls Online: Greymoor – Trailer schickt Fans zurück nach Skyrim: Es ist kein Ende abzusehen für den Erfolg des Online-Rollenspiels „The Elder Scrolls Online“, gerne auch „ESO“ oder „TESO“ genannt. Mit der Erweiterung „Greymoor“ kündigt sich das nächste große Kapitel in der TESO-Saga an – und bringt die Fans zurück an einen legendären Ort der Spielgeschichte: Die Provinz Himmelsrand/„Skyrim“ des Spielkontinents Tamriel erwartet euch – und einen Trailer gibt es zu „The Elder Scrolls Online: Greymoor“ auch.

Diesen findet ihr im Anschluss. „The Elder Scrolls Online: Greymoor“ wird dabei das erste Kapitel der neuen Einjahres-Kampagne von TESO darstellen, die auf den Namen „Das schwarze Herz von Skyrim“ hören wird. Das ist ganz wörtlich gemeint: Aus den dunklen Tiefen unter Skyrim steigt eine Flut finsterer Kreaturen auf und kämpft sich an die Oberfläche, um die ganze Welt zu bedrohen.

Eure Reise besteht genau wie 2019 aus gleich drei DLC und dem neuen Kapitel, wobei es im März 2020 mit dem Dungeon-DLC „Harrowstorm“ und seinen finsteren Stürmen losgeht. Ab dem 18. Mai werden PC- und Mac-Besitzer dann mit dem Kapitel „The Elder Scrolls Online: Greymoor“ bedient, das ab dem 2. Juni auch für XBox One und PS4 verfügbar sein soll, bevor im dritten sowie vierten Quartal je ein weiterer DLC folgen dürfte.

Gute Nachrichten also für Fans von „The Elder Scrolls Online“ und für Fans von Onlinerollenspielen im Allgemeinen, der Titel hält die Fahne des Genres weiterhin hoch und erfreut sich solider Nutzerzahlen, was wohl nicht zuletzt sowohl an der Qualität, der Vollvertonung des Spiels als auch daran liegen könnte, dass man TESO ohne monatliche Gebühren voll genießen kann. Weiter so.

Quelle: buffed.de