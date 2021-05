The Dark Pictures Anthology: Trailer zum interaktiven Horror 'House of Ashes' – „The Dark Pictures Anthology“ – ein Schrecken für Videospieler, die interaktive Filme lieben. Ihren Einstand gab die Reihe auf hoher See mit „Man of Medan“. Mit „The Dark Pictures Anthology - Little Hope“ erwischte das Grauen dann ein paar Collegestudenten und deren Professor. Nun kündigt sich mit „The Dark Pictures Anthology - House of Ashes“ Teil drei der Grusel-Anthologie zum Mitspielen an. Einen ersten Trailer gibt es auch. Viel Spaß.

„The Dark Pictures Anthology - House of Ashes“ geht wie seine Vorgänger gänzlich andere Wege, wenn es darum geht, in welchem Milieu man seinen Horror an die Spielerinnen und Spieler bringen will:

Diesmal versetzt uns die Handlung ins Jahr 2003, in den Schatten des Berges Zagros im Irak

Hier gerät eine Militäreinheit in ein Feuergefecht mit irakischen Streitkräften – mit schwerwiegenden Konsequenzen für beide Seiten:

Denn durch den Waffeneinsatz wird ein Beben ausgelöst – und bekanntermaßen unterscheiden Katastrophen nicht, welche Seite eines Konflikts im Recht ist. Die Erde tut sich auf und so werden Soldaten sämtlicher beteiligter Streitkräfte verschlungen.

Alle Beteiligten landen in tiefen Katakomben unter dem Berg – direkt in den Ruinen eines begrabenen sumerischen Tempels …

Nun müssen sich die verfeindeten Parteien zusammenraufen, wollen sie die ebenso geheimnisvolle wie bedrückende Unterwelt überleben – denn es gilt nicht nur, den Tiefen der Erde zu entfliehen. Durch das Beben und den Sturz ist etwas Uraltes, Böses in dem Tempel erwacht – und es macht sich auf die Jagd …

„The Dark Pictures Anthology - House of Ashes“ soll noch in diesem Jahr für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 sowie den PC erscheinen.