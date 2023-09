"Tekken 8": Closed Beta startet bald – Bandai Namco Studios hat einen Closed Beta Test (CBT) für das kommende „Tekken 8“ angekündigt, der am 20. Oktober starten wird. Die Plattformen, auf denen dieser Test stattfinden wird, sind PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Interessierte können sich für den Test bereits anmelden.

Die Features von "Tekken 8"

Das Highlight des CBT von "Tekken 8" ist das Cross-Plattform-Matchmaking in Online-Ranglistenkämpfen. Spieler werden in der TEKKEN Fight Lounge die Gelegenheit haben, eine immersive Lobby zu erleben. Sie können dort ihre Avatare individuell gestalten, sich über Chat und Emotes austauschen und sich für Matchmaking-Sitzungen anmelden.

Diese Lounge gibt Zugang zu verschiedenen Bereichen wie der Battle Area, dem Customization Shop, dem TEKKEN DOJO und der Beach Area. All diese Bereiche bieten unterschiedliche Spielmodi, von denen einige bereits im CBT verfügbar sein werden. Ein besonderes Highlight wird die Wiedereinführung des Minispiels Tekken Ball sein, das bereits in "Tekken 3" große Beliebtheit genoss. Allerdings wird es im CBT nicht spielbar sein.

Für den CBT von "Tekken 8" werden insgesamt 19 Charaktere verfügbar sein. Darunter finden sich bekannte Namen wie Jin, Kazuya und Paul, aber auch der neu vorgestellte Charakter Feng. Spieler können zudem auf verschiedenen Stages antreten, darunter auch die Ortiz Farm, eine Stage, die im letzten CNT noch nicht zur Verfügung stand.

Wichtige Termine und zusätzliche Informationen

Wer am CBT teilnehmen möchte, sollte sich den 11. Oktober im Kalender markieren, da an diesem Tag die Registrierungsphase endet. Am 18. Oktober werden ausgewählte Teilnehmer informiert und erhalten einen Code zum Einlösen. Der CBT selbst startet am 20. Oktober und endet am 23. Oktober. Es ist wichtig zu beachten, dass am 21. Oktober eine Downtime geplant ist, während der am Server gearbeitet wird.

Eine gute Nachricht für die Spieler ist, dass sie keine Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold oder PlayStation Plus benötigen, um am CBT teilzunehmen. Wer bereits am Closed Network Tests im Juni 2023 teilgenommen hat, kann nach einem Update ohne erneute Anmeldung am CBT teilnehmen.

Abschließend sei erwähnt, dass "Tekken 8" von Bandai Namco Studios mit der Unreal Engine 5 entwickelt wird. Das Spiel besticht von daher durch seine beeindruckende Grafik, überarbeitete Charaktermodelle und dynamische Umgebungen. Ein neues, offensiv ausgerichtetes Kampfsystem wird ebenfalls eingeführt. Das offizielle Veröffentlichungsdatum von "Tekken 8" ist der 26. Januar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.