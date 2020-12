Super Nintendo World: Rundgang-Video durch ersten Nintendo-Freizeitpark – Es ist noch gar nicht so lange her, da konnten wir euch einen kleinen Rundflug über einen der am heißesten ersehnten Freizeitpark-Bereiche der Welt liefern: Ein Fan ließ eine Drohne in der Nähe des Super Nintendo World in Japan fliegen und zeigte uns per Zoom einige hübsche Details. Doch ein echtes, offizielles Video aus dem Park kann so etwas nicht ersetzen. Muss es glücklicherweise auch nicht, denn das gibt es jetzt. Ihr findet es im Anschluss.

Der Termin für die feierliche Eröffnung des Themenbereichs der University Studios Japan in Osaka ist bekannt. Früh im Jahr 2021, genauer gesagt am 4. Februar, wird Super Nintendo World seine Pforten öffnen – und damit eher als erwartet. Dann dürfen die Fans sich – so Corona es zulässt – in eine Welt begeben, die an die klassischen Abenteuer des Mario-Konzerns anlehnt.

Es wird eine interaktive Achterbahn mit Mario-Kart-Thema geben, die um Bowsers Schloss herum düst und euch durch erweiterte Realität (AR) sowie Projection Mapping Technologie voll auf die ikonischen Strecken des Videospielklassikers mitnehmen soll. Einen Helm im besten Mario-Stil tragt ihr dabei auch, während ihr Gegner mit Schildkrötenpanzern abschießt.

Yoshi Adventure lässt euch hingegen mit dem kleinen Drachen auf eine Schatzsuche gehen, um Eier zu finden, und bei den „Power Up Band Key Challenges“ treten die Besucher gegen Bowser Jr. an, um einen goldenen Pilz zu jagen. Auch eine Attraktion mit Donkey-Kong-Thema wird es geben, wie „Bloomberg“ schreibt. Selbstverständlich wird der Park auch mit Cafés sowie Andenkenläden für die Besucher aufwarten.

Falls ihr entsprechend für den Park begeistert seit, und dafür auch einen Flug nach Osaka auf euch nehmen würdet, findet ihr alle weiteren Details sowie die Tickets hier.

Quelle: ladbible.com