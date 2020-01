Autor: Bernhard Trecksel

Super Nintendo World: Neuer Trailer zeigt Mario-Freizeitpark – Seit 2016 angekündigt wurde, dass der Videospiel-Gigant Nintendo auch einen thematischen Freizeitpark plant, sind sowohl passionierte Zocker von Mario, Zelda und Co. als auch Fans von Fahrgeschäften aus dem Häuschen. Im Sommer soll „Super Nintendo World“ eröffnen und den Besuchern eine einmalige Erfahrung bieten. In einem Musikvideo erlebt man einige davon schon jetzt.

Wenn der Clip auch mit vielen Computereffekten gespickt ist, so lässt sich doch gut das Konzept des Parks in Japan erahnen, der gemeinsam mit den Universal Studios konzipiert wurde: In „Super Nintendo World“ erhalten die Besucher ein mit dem Smartphone koppelbares Armband. Dieses wird aufzeichnen, wo sich die Parkbesucher aufhalten, wie viel sie sich im Park bewegen und es zudem erlauben, digitale Mario-Goldmünzen zu „sammeln“.

In Ranglisten kann man sich dann mit seinen Freunden und anderen Parkbesuchern vergleichen, wenn „Super Nintendo World“ eröffnet. Noch ist unklar, was mit den gesammelten Münzen passiert, aber diese kann man wohl in vielen Fahrgeschäften, darunter auch auf einer mit echten Go-Karts ausgestatteten „Mario Kart“-Strecke verdienen.

Vielleicht kann man sich später vergünstigte Souvenirs davon beim Verlassen des Parks kaufen? Lange wird es wohl nicht mehr dauern, bis wir mehr über „Super Nintendo World“ erfahren, bis dahin müssen wir uns mit diesem Musiktrailer begnügen.