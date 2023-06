Super Marios Bros. Wonder: Nintendo zeigt nächsten Mario-Kracher mit Trailer – Nicht nur nach den Maßstäben von Animationsstreifen sprengte „Super Mario Bros.-Film“ nach dem ersten Klempner-Versuch aus den 90er Jahren etliche Rekorde. Die „Minions“-Macher von Illumination und Nintendo erschufen einen Film, der den Mario-Hype einmal mehr entfachte und 1,33 Milliarden Euro einspielte. Nun hat Nintendo in der hauseigenen Videomesse „Direct“ direkt den nächsten „Super Mario“-Hammer kreisen lassen: Ein neues Spiel kommt.

Mehrfach im Jahr erscheinen die langen Präsentationsvideos unter dem Namen „Nintendo Direct“, zeigen kommende Spiele und Hardware des Unternehmens und versetzen die Fans in Verzückung. Dieses Mal stand eine ganze Menge der Spielzeit der Präsentation unter dem Banner des Klempners mit der roten Mütze: Erstens zeigte man erste Szenen aus einem Remake des Super-Nintendo-Klassikers „Super Mario RPG“. Dann enthüllte man eine neue Strecke für „Mario Kart 8 Deluxe.“

Doch damit nicht genug:

Prinzessin Peach wurde im Trailer ebenfalls ins Rampenlicht gerückt – auch dieser beliebte Charakter bekommt ein eigenes Videospiel. Dann, am Ende der „Nintendo Direct“, war es so weit: Mit einem kurzen Verweis, dass das letzte gezeigte Spiel die Präsentation beenden würde, hieß es Vorhang auf für „Super Mario Bros. Wonder“. Zur Begeisterung vieler Fans ein klassisches Mario-Hüpfspiel in der Seitenansicht, statt eines 3D-Ausflugs.

2006 sorgte „New Super Mario Bros.“ für Furore, belebte die 2D-Abenteuer des Klempners wieder. Nun wird „Super Mario Bros. Wonder“ in dem Jahr, in dem der Kinofilm abräumte, abermals für glänzende Fan-Augen sorgen. Dieses Mal verschlägt es Mario in selbst für seine Maßstäbe kuriose Abenteuer, bei denen die titelgebenden blauen Wunderblumen eine Rolle spielen – berührt er eine davon, geschehen höchst kuriose Dinge mit der Spielwelt:

Die Level schmelzen regelrecht, Rohrleitungen verwandeln sich in Raupen und Mario bekommt einen Giraffenhals …

Gegen Ende des Trailers, den ihr im Anschluss findet, sehen wir Mario einmal mehr in der Reihe gestaltwandeln – die Zuschauer erleben eine elefantöse Überraschung. Offenkundig war man bei Nintendo umtriebig, weiß geschickt auf dem gewaltigen Hype um den weltweiten Filmerfolg des Maskottchens aufzubauen. Es dürfte außer Frage stehen, dass sich „Super Mario Bros. Wonder“ Auf der betagten Switch bei den Fans wie geschnitten Brot verkaufen wird, der Trailer verspricht einmal mehr Jump 'n Run-Innovation vom Feinsten.

Lange müsst ihr euch auch nicht mehr gedulden – pünktlich zur umsatzstarken Winter-Videospielzeit und dem Weihnachtsgeschäft wird „Super Mario Bros. Wonder“ am 27 Oktober 2023 auf den Markt drängen. Das Spiel wird exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich sein, und dürfte dem kleinen Handheld nur Monate nach der Veröffentlichung des Über-Spiels „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ in diesem Jahr noch einmal Wind unter den nimmermüden Flügeln verleihen. Totgesagte leben länger, wie Nintendo seit Jahrzehnten umsatzstark beweist.

Quelle: pcgames.de