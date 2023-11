"Super Mario RPG" im Test für Nintendo Switch – Einer jüngeren Generation zu erklären, dass es Zeiten gab, in denen Rollenspiele als so dermaßen nischig galten, dass selbst große Titel in Europa nicht veröffentlicht wurden, dürfte für ähnlich ungläubige Gesichter sorgen, wie die Tatsache, dass man seinerzeit telefonisch nicht mehr erreichbar war, sobald man das Haus verließ. Doch so war es, und einer der wohl prominentesten Verluste dieser Veröffentlichungspolitik war ausgerechnet der letzte große Super-Mario-Titel der 16-Bit-Generation – und das, obwohl – oder eben weil – dieser von Square (damals noch ohne Enix) entwickelt wurde und spielerisch gänzlich neue Wege ging.

"Super Mario RPG" trägt bereits stolz im Namen, was es so besonders macht.

In den späten 90ern wussten viele Spieler noch nicht, was RPG überhaupt bedeutet, doch heute sind wir natürlich schlauer: In seinem ersten "Role Playing Game" wandelte der Klempner in der Prä-N64-Ära und lange vor "Paper Mario" ausnahmsweise mal nicht auf zweidimensionalen Jump 'n' Run -Pfaden, sondern tobte sich in einem Rollenspiel der zu dieser Zeit typischen Square-Machart aus.

Zumindest in Japan und Amerika – denn das Super Nintendo in Europa war nicht das gleiche wie in Übersee und konnte hierzulande nur die die sogenannten PAL-Versionen abspielen. Auf eine solche wurde sehr zum Leidwesen europäischer Zocker in diesem Fall jedoch aus bislang ungeklärten Gründen verzichtet. Da das Spiel aufgrund seiner technischen Anforderungen selbst hiesigen Adaptern standhielt und sogar auf umgebauten SNES-Konsolen nicht laufen wollten, blieb uns diese Perle gänzlich vorenthalten, bis sie dann 2008 auf der Wii Virtual Console zumindest als digitaler Download veröffentlicht wurde.

2017 wurde "Super Mario RPG" dann werbeträchtig einer der 21 Titel im Spieleaufgebot des Mini Super Nintendo, hatte nach nunmehr 23 Jahren jedoch augenscheinlich ordentlich Federn gelassen. Von der einstigen Render-Grafikpracht, die vor allem durch das grafisch furiose "Donkey Kong Country" populär geworden war und die Lebenszeit des in die Jahre gekommenen Super Nintendos deutlich verlängern sollte, blieb auf modernen Fernsehgeräten nicht mehr viel übrig.

In der aktuellen Epoche der Remakes ist es also nur folgerichtig, dass sich Nintendo für eine Neuauflage des Klassikers entschied.

Diese wurde in die fähigen Hände des Entwicklers ArtePiazza gelegt, der sich zuvor schon mit gelungenen Portierungen der "Dragon Quest"-Spiele einen Namen gemacht hat. Dort hat man das Spiel daraufhin zwar von Grund auf neu gebaut, die ursprüngliche Essenz aber unangetastet gelassen. Soll heißen: Der Spielinhalt, die Geschichte, die Dialoge und auch das Kampfsystem sind noch die gleichen wie anno 1996.

Unterschiede stellen lediglich die deutlich schickere Grafik, ein neu arrangierter Soundtrack und einige Komfortverbesserungen dar – außerdem bekam das Spiel, zum ersten Mal seit seiner Erstveröffentlichung überhaupt, deutsche Texte spendiert, die das Original treffsicher und sauber übersetzen.

Da es sich um ein Rollenspiel handelt, nimmt die Story für ein Mario-Spiel ungewohnt viel Raum ein und erlaubt es sich dabei auch, die bekannte Riege an Charakteren um frische Helden und Bösewichte zu erweitern. Es beginnt zunächst recht klassisch damit, dass der berühmte Klempner mal wieder die Prinzessin aus den Klauen seines Erzfeindes zu retten versucht. Als dann plötzlich jedoch ein gewaltiges Schwert vom Himmel fällt und Bowsers Festung förmlich aufspießt, sieht sich das Königreich plötzlich mit einer so großen neuen Gefahr konfrontiert, dass zuvor undenkbare Allianzen geschmiedet werden.