Altes Spielprinzip in neuem Glanz

„Super Mario Bros. Wonder“ im Test für Nintendo Switch: Der Oktober 2023 ist für Fans klassischer Jump 'n' Runs ein ganz besonderer Monat: Nicht nur bewies Sega kürzlich mit „Sonic Superstars“, dass alte 16-Bit-Tugenden seinem Maskottchen auf modernen Kisten bestens zu Gesicht stehen, auch dessen Konkurrent aus alten Tagen und die vielleicht größte Ikone im Videospiel-Sektor überhaupt bestreitet mit „Super Mario Bros. Wonder“ sein nächstes 2D-Abenteuer.

Während sich der blaue Igel in seinem Ur-Genre zuletzt eher rar gemacht hatte, liefert der blaubemützte Klempner so regelmäßig traditionelle Hüpfkost ab, dass sich mit den „New Super Mario Bros.“ Episoden bei aller Qualität schon so etwas wie Routine und sogar etwas Ermüdung eingestellt hatte.

„Super Mario Bros. Wonder“ reißt nun aber die Gardinen und Fenster weit auf, um das althergebrachte Genre einmal gehörig durchzulüften.

Zwar ist das neue Abenteuer der bunten Truppe ein klassisches 2D-Jump 'n' Run, wie es Mario bereits anno 1985 schon bestritt – man rennt und springt meist von links nach rechts durch ein Level voller Hindernisse und Feinde, um das Ziel zu erreichen – allerdings schütten die Entwickler ein wahres Füllhorn origineller Ideen über dem althergebrachten Prinzip aus, so dass es unter der kreativen Glasur fast schon wie neu glänzt.

Aber von vorne: Mario, Luigi, Peach und Co. sind zu Besuch im Blumenkönigreich beim Raupenprinz Florian. Wo ein Nintendo-Maskottchen zu chillen versucht, ist ein Bowser aber nicht fern, der prompt ein magisches Artefakt stibitzt, nur um daraufhin mit dem Blumenschloss zu verschmelzen. Fortan schwebt die monströse Festung drohend am Himmel über dem Königreich, welches nun seiner Rettung harrt.

Wahlweise treten wir diese mit Mario, seinem Bruder Luigi, Prinzessin Peach, ihrer Amtskollegin Daisy, Toadette oder einem von zwei verschiedenen Toads an. Kam jeder der Charaktere bislang stets mit dezent unterschiedlichen Fähigkeiten und Attributen daher, spielen sich in „Super Mario Bros. Wonder“ nun alle Figuren zunächst gleich.

Eine Ausnahme stellen die verschiedenfarbigen Yoshis sowie der kleptomanische Mopsie dar.

Diese stellen nämlich eine Art Easy-Mode dar und können von anderen Gegnern nicht verletzt werden. Die Yoshis verfügen vom Start weg außerdem über den Flatterflug, der vor bösen Abstürzen schützt. Fallen wir dennoch in ein Loch, verlieren aber auch die Reitdinos und Mopsie ein Leben – Power-ups sind für sie zudem tabu.

Derer gibt es für den Rest der Bande neben den obligatorischen Superpilzen, Feuerblumen und Unverwundbarkeitssternen nun auch einen Bohrerhut, mit dem wir uns in den Boden und sogar in die Decke schrauben, sowie eine Blume, die uns praktische Seifenblasen verschießen lässt, in die nicht nur Gegner eingesperrt werden, sondern die auch als Sprungplattformen genutzt werden können.

Am prominentesten kommt aber die neue Elefantenfrucht zum Einsatz, die uns in einen rundlichen Dickhäuter mit großen Ohren und langem Rüssel verwandelt. Trotz einer derartigen Körperfülle sind wir agil wie zuvor, während sich das große Riechorgan bestens dazu eignet, Blöcke zu zerdeppern, uns Feinde vom Leib zu halten oder auch ein paar Liter Wasser zu speichern, um an geeigneter Stelle damit etwa Blumen zu gießen.

Ein zusätzliches Power-up neben dem derzeit benutzten können wir in einem oben links angezeigten Fenster lagern, um jederzeit bei Bedarf wechseln zu können. Praktisch: Das zuvor aktive Item geht dabei nicht verloren.