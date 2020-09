Super Mario 3D All-Stars im Test für Nintendo Switch– Neben vergleichsweise düsteren Giganten wie „GTA“, „Call of Duty“ oder „Cyberpunk 2077“ gibt es im Videospielsektor wohl nur eine Konstante, die der allgegenwärtigen Gewalt-Thematik nicht nur selbstbewusst fröhlich-bunte und vor allem familienfreundliche Welten entgegensetzt, sondern auch noch regelmäßig das Videospiel-Rad neu erfindet: Super Mario.

Dieser feiert mittlerweile seinen 35. Geburtstag, was Nintendo zum Anlass nimmt, drei absolute Jump-&-Run-Klassiker aus Marios Spielhistorie in leicht aktualisierter Form als Sammlung auf die Switch zu bringen. Im Gegensatz zur grandiosen „Super Mario All-Stars“ Sammlung anno 1993 auf dem SNES hält sich der dabei betriebene Aufwand jedoch arg in Grenzen.

„Super Mario 3D All-Stars“ enthält „Super Mario 64“ (1996, Nintendo 64), „Super Mario Sunshine“ (2002, Gamecube) sowie „Super Mario Galaxy“ (2007, Wii), und bildet damit den Werdegang des Genres über eine Dekade und drei Konsolengenerationen hinweg ab. Warum „Super Mario Galaxy 2“ fehlt, bleibt leider fraglich. Such ein „Super Mario 3D Land“ hätte der Sammlung als Bonus gut zu Gesicht gestanden.

So bleibt, ob des recht happigen Preises von rund 60 Euro, ein dezent bitterer Beigeschmack. Zumal Nintendo das Spiel sowohl verpackt als auch digital bis zum 31. März 2021 limitiert. Danach werdet ihr es nur noch zu garantiert happigen Preisen im Gebrauchtmarkt oder bei Ebay erhalten können. Eine schräge Entscheidung, die so hoffentlich keine Schule machen wird.

Neben den eigentlichen Spielen wurde als Bonus lediglich ein Player für die Originalsoundtracks beigelegt und das war’s. Die Auflösung der Spiele wurden zwar für moderne Fernseher hochskaliert, und hier und da die Steuerung angepasst, als Remakes dürfen sie jedoch nicht verstanden werden. Hinsichtlich der geringen Mühen in Sachen Portierung wohl nicht mal als Remaster.

Nun hat es aber ja auch durchaus seinen Charme, historisch relevante Spiele in ihrer Originalform zu zocken, weshalb wir uns die enthaltenen Titel im einzelnen Ansehen müssen.