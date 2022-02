„Street Fighter 6“: Capcom enthüllt neuen Teil der Traditionsreihe – Vor diesem Wochenende versetzte ein mysteriöser Webseiten-Countdown die Videospiel-Fans in Neugierde. Da er aus dem Hause Capcom stammte, nahmen viele an, am Montagmorgen um 6:00 Uhr würde ein neues Resident Evil oder das Remake zu „Resident Evil 4“ enthüllt. Ein Trugschluss: Capcom ließ eine gänzlich andere Bombe platzen – Prügelspiel-Fans waren an der Reihe: „Street Fighter 6“ kommt. Hier ist der Teaser.

Seit 35 Jahren steht die Reihe „Street Fighter“ wohl wie keine zweite für das Genre der Beat ’em Ups – mit Teil sechs dürfte sich der Erfolg fortsetzen. 47 Millionen Mal verkauften sich Titel der Evergreens und ein Ende ist nicht in Sicht. Einmal mehr im neuen Teaser zu sehen: Karate-Urgestein Ryu. Doch statt seines ewigen Rivalen Ken bekommen wir im Video einen Überraschungsgegner zu sehen:

Den neuen Herausforderer Luke, bekannt als 45. Charakter aus „Street Fighter V“.

In „Street Fighter 6“ wird Luke eine Schlüsselrolle zukommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Es war nicht die einzige Überraschung, die man im Hause Capcom für neue und langjährige Fans der Reihe bereithielt, die sich nun den Entwicklungszeitraum von Teil sechs über gedulden müssen. Dafür können sie sich an der langen Historie der Reihe und weiterer Prügler-Meisterwerke versuchen:

So wird am 24. Juni die „Capcom Fighting Collection“ erscheinen, zu einem Paket kombiniert mit der „Street Fighter 30th Anniversary Collection“: Als digitales „Capcom Fighting Bundle“ beehren beide Sammlungen die PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam und Xbox One mit jeder Menge schlagkräftiger Unterhaltung.

Import-Titel aus Japan inbegriffen

Während die „Street Fighter 30th Anniversary Collection“ ein Komplettpaket von zwölf „Street Fighter“-Klassikern enthält, welche laut Mitteilung durch „Arcade-perfektes Balancing“ bestechen und eine „definitive Online-Erfahrung“ in vier der enthaltenen Titel bieten wird, bekommen Fans mit der „Capcom Fighting Collection“ auch andere Reihen zu Gesicht: Alle fünf Darkstalkers-Spiele sind unter anderem enthalten.

Illustre Titel wie „Darkstalkers: The Night Warriors“, „Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge“, „Vampire Savior: The Lord of Vampire“ sowie zwei bis dato nur in Japan zu bekommende Titel: „Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge“ und „Vampire Savior 2: The Lord of Vampire“. Daneben sind weitere Fanlieblinge wie „Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition“, „Super Puzzle Fighter II Turbo“, „Super Gem Fighter Mini Mix“ und „Cyberbots: Fullmetal Madness“ Teil des Ganzen – neben jeder Menge Extras, Komfort- und Gameplay-Anpassungen.

Tolle Nachrichten also für alle Freunde des Beat-’em-Up-Genres, die sich so die Zeit bis zum Erscheinen von „Street Fighter 6“ vertreiben können. MANN.TV hält euch dazu auf dem Laufenden.