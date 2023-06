Starfield: Offizieller Gameplay-Trailer und neue Informationen – Die legendäre Spieleschmiede Bethesda hat nach Gaming-Sternstunden wie „Fallout 3“, „The Elder Scrolls: Morrowind“ oder „Skyrim“ ein neues heißes Eisen im Feuer. Die Rede ist von „Starfield“, dem kommenden Spiele-Blockbuster für alle Rollenspiel- und Science-Fiction-Fans. Denn es geht dieses Mal hoch hinaus in die Tiefen des Weltalls in eine atemberaubend gewaltige offene Welt.

Einen tollen Einblick auf die kommenden Systeme und Features, aber auch die Charaktere sowie die Geschichte bekommt ihr mit dem Video zur aktuellen „Starfield Direct“ aus dem Hause Bethesda Game Studios. Außerdem hat man den offiziellen Gameplay-Trailer zu „Starfield“ veröffentlicht. Reichlich Infos und Material, die perfekt auf Bethesda neues Zugpferd einstimmen.

Fest steht hierbei schon jetzt, dass das Next-Gen-RPG gigantisch wird – und zwar in allen Belangen. Das beginnt beim Erstellen seines Charakters ganz nach den eigenen Vorstellungen bis hin zum ausschweifenden Erkunden der schier endlosen Weiten. Die Spielerinnen und Spieler begeben sich hierbei auf ein episches Weltraum-Abenteuer, um eine Antwort auf das größte Mysterium der Menschheit zu bekommen.

Alles beginnt in „Starfield“ im Jahre 2330. Die Menschheit ist jenseits unseres Sonnensystems gereist und hat dabei nicht nur neue Planeten besiedelt, sondern auch die Galaxie immer weiter erkundet. Spielerinnen und Spieler schließen sich der Constellation an – einer Gruppe von Entdeckerinnen und Entdeckern. Sie verfolgt das Ziel, im All nach seltenen Artefakten zu suchen. Und so geht es für ein gewaltiges Abenteuer auf in die Weiten des Weltraums.

In einem Game, das bislang zu den größten und ambitioniertesten Spielen der Bethesda Game Studios zählt: So steht mit „Starfield“ für alle Rollenspiel-Fans und Sci-Fi-Sympathisanten ein wahres Spiele-Highlight 2023 in den Startlöchern, das am 6. September für Xbox Series X|S sowie PC veröffentlicht wird. „Starfield“ kann ab sofort vorbestellt werden oder ist natürlich auch ab der Veröffentlichung mit dem Game Pass spielbar.

Wer bereits einen fünf Tage früheren Zugang zu „Starfield“ möchte, kann sich die Premium oder Constellation Edition vorbestellen. Beide Versionen gewähren den Frühzugang bei Vorbestellung.