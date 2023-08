Starfield: Bethesda präsentiert Live-Action-Trailer zur gamescom – Bethesda Game Studios hat anlässlich der gamescom einen neuen Live-Action-Trailer zu "Starfield" vorgestellt. Dieser Trailer bietet den Zuschauern Einblicke in die Wunder und Geheimnisse, die im Spielverlauf von "Starfield" für die Constellation zu entdecken sind.

Details zu Starfield und Verfügbarkeit

Das Spiel "Starfield" repräsentiert das erste neu erschaffene Universum des Studios seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Bei diesem Next-Gen-RPG, welches von den renommierten Schöpfern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" entwickelt wurde, können die Spieler zu den Sternen reisen. Sie haben die Möglichkeit, ihren Charakter nach eigenen Wünschen zu gestalten und das unendliche All in bisher unerreichter Freiheit zu erforschen. Ein zentrales Element des Spiels besteht darin, die wohl größte Frage der Menschheit zu beantworten.

Das Spiel wird am 6. September für Xbox Series X|S und PC verfügbar sein. Es kann bereits jetzt vorbestellt werden und steht nach der Veröffentlichung auch im Game Pass zur Verfügung. Bei einer Vorbestellung der Premium oder Constellation Edition können Spieler, je nach Kaufdatum und möglichen Komplikationen durch Ausfälle oder Zeitzonen, bis zu fünf Tage früheren Zugriff auf das Spiel erhalten.