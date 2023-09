Starfield: Bethesda gibt kommende Updates bekannt – Das von Bethesda entwickelte "Starfield" ist nun für Xbox Series X|S und PC erhältlich und ist Teil des Game Pass-Angebots. Mit über 10 Millionen Spieler weltweit ist das Feedback überwiegend positiv. Bethesda plant, das Spiel für viele Jahre zu unterstützen, wobei ein Fokus auf der Behebung von kritischen Fehlern und Stabilitätsproblemen liegt.

Kürzlich wurde Update 1.7.29 veröffentlicht, ein kleiner Hotfix, der erste Schritte zur Verbesserung der Spielstabilität darstellt. In zukünftigen Aktualisierungen werden Komfortfunktionen wie Helligkeits- und Kontrasteinstellungen, ein HDR-Kalibrierungsmenü und weitere erwartet. Das Unternehmen arbeitet eng mit Hardware-Herstellern wie Nvidia, AMD und Intel zusammen, um mit jedem Update die Performance zu steigern. Ein Schwerpunkt wird auch auf der Unterstützung von Mods liegen, die Anfang nächsten Jahres umfassend eingeführt werden sollen.

Erweiterungen und Updates für "Fallout 76" und "The Elder Scrolls Online"

"Fallout 76" bekommt eine neue Erweiterung namens Atlantic City, die in zwei Teilen veröffentlicht wird: Boardwalk Paradise und America's Playground. Der erste Teil wird am 5. Dezember für alle Plattformen freigeschaltet. Neue Schauplätze, einschließlich eines Casinos, Fraktionen, Kreaturen und eine Expedition mit zwei Missionen sind nur einige der Inhalte, die die Erweiterung mit sich bringt. Ab dem 3. Oktober können interessierte Spieler die neuen Inhalte auf Steam im Boardwalk Paradise-PTS testen.

Für "The Elder Scrolls Online" (ESO) steht ein bedeutendes Update an, bekannt als Update 40. Dieses bringt eine neue PvE-Aktivität mit dem Namen Endloses Archiv, die am 30. Oktober für PC/Mac und am 14. November für Konsolen erscheint. Das Update ist für alle bestehenden ESO-Spieler kostenlos. Darüber hinaus wird das Spiel am 14. November komplett in Japanisch lokalisiert für Xbox und PlayStation veröffentlicht.