Star Wars Squadrons: Taufrischer Trailer zum neuen Raumkampf-Spektakel – Krieg der Sterne und seine Lizenzspiele, eine lange Geschichte. Im Gegensatz zu vielen Filmreihen, deren Videospiel-Versionen eher schmachvoll waren, brachte Star Wars etliche Spielelegenden hervor. Nun rollt ein neues Abenteuer auf die Startbahn – und das meinen wir wörtlich: Hier ist der erste Trailer zu „Star Wars Squadrons“.

Packende Raumschlachten haben in der Lizenz von Krieg der Sterne Tradition – jeder ältere Leser, der bei Klassikern wie „X-Wing“ oder „X-Wing vs Tie Fighter“ zu seligen 486er- und Pentium-Zeiten mit Turbotaste am PC seine Blaster auf Raumjäger abfeuerte oder Großkampfschiffe mit Ionentorpedos lahmlegte, wird noch wissen, was wir meinen.

Genau in dieses Horn wird wohl „Star Wars Squadrons“ stoßen, das vor einigen Tagen bereits mutmaßlich geleakt wurde. Seitdem teilte der „EA Star Wars“-Account malerische Bilder mit dem Aufruf „Piloten gesucht“ unter einem Rebellen-X-Flügler bzw. imperialem TIE-Jäger nebst einsteigendem Ass, um für den kommenden Trailer zu werben.

Die Marsch- bzw. Flugrichtung steht damit wohl fest: Packende Weltraumabenteuer an Bord eines der ikonischen Jäger aus der Sternenkriegs-Saga in einer fünfköpfigen Fliegerstaffel (=Squadron), die weit über entsprechende Karten aus „Battlefront 2“ hinausgehen dürften. „Star Wars Squadrons“ soll sich dabei am 02. Oktober 2020 ins All katapultieren.

Sobald wir mehr wissen, hält euch MANN.TV auf dem Laufenden.