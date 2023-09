Space for Sale: Game-Trailer zeigt Berufsfeld eines Weltraum-Maklers – THQ Nordic hat einen neuen Trailer für das Spiel "Space for Sale" veröffentlicht, in dem verschiedene Elemente des Gameplay vorgestellt werden, die für angehende Weltraum-Makler entscheidend sind.

Das in Karlstadt, Schweden, von Mirage Game Studios entwickelte Computerspiel "Space for Sale" versetzt die Spieler in die Rolle eines intergalaktischen Immobilienentwicklers. Der Hauptauftrag besteht darin, Wohnräume für eine wachsende Liste von anspruchsvollen außerirdischen Kunden zu bauen.

Das Gameplay erfordert nicht nur Baufähigkeiten, sondern auch das Sammeln von Ressourcen und das Erfüllen spezifischer Bedürfnisse der Klientel. Zur Erforschung der prozedural generierten Landschaften auf verschiedenen Planeten benötigen die Spieler eine Reihe von Werkzeugen und Ausrüstungen. Dazu gehören Transportmittel für die Erkundung und Scangeräte zum Sammeln von Informationen. Im Fall einer Begegnung mit gefährlichen Kreaturen bietet das Spiel auch "Kreaturenpiekser" als Schutzmittel.

Das Spiel kommt mit einer Reihe von Features daher, darunter die Möglichkeit, die lokale Flora und Fauna zu zähmen und zu erforschen. Durch diese Interaktion können die Spieler Erkenntnisse gewinnen, um ihre Bauwerke und Geräte für die rauen Bedingungen der verschiedenen Biome zu optimieren. Darüber hinaus bietet "Space for Sale" auch einen 2-Spieler-Multiplayer-Modus, der das Drop-in/Drop-out-Prinzip unterstützt.

Das Spiel wird für den PC erhältlich sein und ist mit einem empfohlenen Verkaufspreis von € 29,99 / $ 29,99 / £ 24,99 ausgezeichnet. Die Spieler werden also neben den üblichen Herausforderungen des Immobilienmarktes auch die spezifischen Anforderungen des interstellaren Raums bewältigen müssen, von der Erkundung bis hin zur Vermarktung von Gebäuden für exzentrische außerirdische Kunden.

In der Welt von "Space for Sale" ist die Lage alles, und so werden die Spieler ermutigt, die Wunder ihrer eigenen Sonnensysteme zu entdecken und zu nutzen. Obwohl das Spiel die Akteure in eine fiktive, aber herausfordernde Umgebung einbettet, macht es deutlich, dass die Aufgaben eines intergalaktischen Immobilienentwicklers komplex und vielfältig sind.