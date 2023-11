"South Park: Snow Day": Neuer Gameplay-Trailer veröffentlich – South Park Digital Studios hat in Zusammenarbeit mit THQ Nordic GmbH einen Gameplay-Trailer für das kommende Videospiel "South Park: Snow Day!" enthüllt. Das Spiel, entwickelt von Question Games, bietet ein dreidimensionales Abenteuer, in dem Spieler als das neue Kind in der Stadt Seite an Seite mit den bekannten Charakteren Cartman, Stan, Kyle und Kenny agieren.

In "South Park: Snow Day!" tauchen Spieler in die Rolle des Neulings in South Park ein und erleben einen magischen Schneetag. Das Spiel bietet eine 4-Spieler-Koop-Erfahrung, in der Spieler gemeinsam durch die verschneiten Straßen von South Park ziehen, um die Welt vor einem ewigen Winter zu bewahren. Der Titel bietet kooperatives Gameplay, in dem Spieler mit bis zu drei Freunden oder KI-Verbündeten zusammenarbeiten, um mächtige koordinierte Angriffe auf die Gegner zu entfesseln.

"South Park: Snow Day" zeichnet sich durch seine intensive und strategische Kämpfe aus. Spieler können sich mit einer Vielzahl von Nah- und Fernkampfwaffen ausrüsten und diese weiter aufwerten. Zudem ermöglicht das Spiel den Einsatz von Spezialfähigkeiten und Kräften, um Gegnerhorden und epische Bosse zu besiegen.

Neben dem actionreichen Gameplay bietet "South Park: Snow Day!" auch umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für den eigenen Charakter, von Mützen bis hin zu "Cheesy Poof"-T-Shirts und Kinnklöten.

"South Park: Snow Day!" wird auf verschiedenen Plattformen wie PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series S|X verfügbar sein, mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 29,99 Euro. Die Veröffentlichung ist für das Jahr 2024 geplant.