Sony: Das Ende der PlayStation 4 – Der Hype um Sonys Flagschiff, die PlayStation 5, ist immens. Doch nicht weniger beliebt sind auch nach mittlerweile rund zehn Jahren die PlayStation 4 sowie die PS4 Pro. So gehören sie heute noch zu den beliebtesten Konsolen mit nicht zu verachtenden Verkaufszahlen. Eigentlich wollte Hersteller Sony dennoch die PS4 bereits 2021 vom Markt nehmen.

Dies geschah aber nicht, da es bis heute merkliche Lieferschwierigkeiten mit der PS5 gibt. Doch nun wurde das Ende der ruhmreichen PlayStation 4 dennoch besiegelt. So kündigte Sony jetzt an, die PlayStation 4 bald endgültig auszumustern. Auch wenn die neue Generation mit der PS5 die Gamer-Welt beglückt, dürften nicht wenig Spielerinnen und Spieler nicht gerade erfreut sein über diese News. Schließlich genießt die PlayStation 4 bei vielen heute Kultstatus.

Produktion der PlayStation 5 soll hochgefahren werden

Für Sony ist das Ende der PS4 allerdings nachzuvollziehen, schließlich kündigte das Unternehmen an, die Produktion der PlayStation 5 hochfahren und immer mehr Spiele für die neueste Konsolen-Generation zu veröffentlichen. Dadurch verliert die PS4 natürlich immer mehr an Reiz, wenn es um die aktuellsten Games geht.

Bis die PlayStation 4 allerdings endgültig aus den Verkaufsregalen verschwindet, dauert es noch ein wenig. So kündigte Sony an, dass das Ende der PlayStation 4 für das Jahr 2025 gekommen sei. Allerdings will man im Laufe des Jahres bereits die Produktion der PS4 einstellen. Ab diesen Zeitpunkt soll es dann auch keine First-Party-Spiele mehr für die kultige Konsole mehr geben.

