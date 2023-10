„Sonic Superstars“ im Test für PS5 und Xbox Series X: Während die „Super Mario“-Spiele seit Jahrzehnten mit einer Leichtigkeit, wie sie nur Nintendo beherrscht, immer wieder aufs Neue auf enorm hohem Niveau abliefern und inzwischen ein ganzes Genre gefühlt im Alleingang stemmen, tut sich die Konkurrenz aus dem Hause Sega da schon deutlich schwerer. Nachdem Sonic zu 16-Bit-Zeiten ein Superstar auf Augenhöhe mit dem Klempner war, wollte der Sprung ins 3D-Zeitalter nicht so recht gelingen und die Marke verlor mit immer schlechter werdenden Spielen zunehmend an Reputation.

Inzwischen sind jedoch zwei äußerst erfolgreiche Kinofilme mit dem blauen Igel erschienen, das überraschend frische Spielexperiment „Sonic Frontiers“ ging in eine interessante Richtung und vor gar nicht allzu langer Zeit fand mit „Sonic Mania“ ein äußerst gelungener Lobgesang an die goldenen Mega-Drive-Zeiten statt. Eben jene zitiert nun auch das jüngst erschienene „Sonic Superstars“, möchte diesmal mit einer rund erneuerten Optik aber auch ein neues Publikum von den alten Qualitäten überzeugen.

Obwohl wir nun durch hochaufgelöste polygonale Welten preschen, ist es den Machern vortrefflich gelungen, das Spielgefühl von damals auf die neuen Konsolen zu bringen.

Der Autor dieser Zeilen kennt sich bestens mit den 16-Bit-Titeln aus und spielt sie heute noch gern auf der Originalkonsole. Entsprechend begeistert waren wir auch von „Sonic Mania“, das aus unserer Sicht als „Sonic 4“ hätte durchgehen können. Doch anstatt nur ein Flashlight vergangener Tage abzuliefern – auch wenn „Sonic Mania“ technisch so vor 20 Jahren wohl nicht möglich gewesen wäre – geht „Sonic Superstars“ einen Schritt weiter und weitet das 2D-Prinzip behutsam auf 2,5D aus.

Sieht es optisch zunächst noch so aus, als habe man einen Pixar-Film plattgedrückt, merken alte Hasen schon nach den ersten Schritte und Sprüngen, dass sie es hier mit einem Vollblut-Sonic der alten Tradition zu tun haben: Das Momentum der Bewegung, die Soundeffekte, die Items, die Gestaltung der Level und Feinde – alles hier versprüht pure Mega-Drive-Nostalgie und ist verblüffend nah an den Originalen.

Das Einsammeln der Ringe erzeugt das vertraute und unverfälschte Pling, das Geräusch beim Einatmen von Luftblasen in den Unterwasser-Leveln ist das gleiche hohe Wup-wup wie damals, die Musik zwar neu aber doch irgendwie vertraut.

Trotz allem haben wir es hier aber nicht mit einem schlichten Remaster oder Remix zu tun: Sämtliche Level sind brandneu!

Denn wir flitzen diesmal über die Northern Islands, wo Doktor Robotnik, auch als Eggman bekannt, mal wieder die tierischen Einwohner für seine finsteren Machenschaften in Roboter verwandelt hat. Es geht wohl irgendwie darum, die Welt zu beherrschen oder sonst was … offen gesagt haben wir die Geschichte nicht richtig mitbekommen, die in stummen Zwischensequenzen im Laufe des Spiels nebenbei weitergesponnen wird.

In Jump 'n' Runs ist aber bekanntlich der Weg das Ziel, weshalb ihr die Story getrost vernachlässigen könnt – so etwas wie Vorwissen hinsichtlich der Vorgänger wird auch nicht abgefragt. Wer sich im Sonic-Universum ein wenig auskennt, der wird sich aber sicherlich über ein Wiedersehen mit alten Bekannten freuen, denn das Spiel heißt nicht umsonst „Sonic Superstars“.

Vom Start weg dürfen wir jeden der Level – im Spiel „Akte“ genannt – entweder mit Sonic, Tails, Knuckeles oder Amy angehen, die alle spezielle Fähigkeiten mitbringen – nur vereinzelt ist die Wahl des Charakters vorgegeben. Sonic ist der Derwisch der Gruppe und verfügt über den praktischen Drop Dash aus „Sonic Mania“, Tails kann fliegen, Knuckles klettern und Amy packt einen riesigen Hammer aus.

Dadurch ergeben sich für die einzelnen Akte unterschiedliche Herangehensweisen, die den Wiederspielwert erhöhen. Zwar kann man meist mit Highspeed innerhalb von wenigen Minuten von links nach rechts durch die Stages donnern, diese strotzen jedoch nur so vor alternativen Wegen, die zu mehr Ringen, den neuen Medaillen sowie diversen Bonusstages führen.