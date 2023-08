Sommer-Angebote: Diese Playstation-Spiele gibt's aktuell billiger – Die zweite Runde der Sommer-Angebote im PlayStation Store hat begonnen und läuft bis zum 16. August. Eine große Auswahl an Spielen, darunter viele Blockbuster und exklusive Titel, ist nun zu reduzierten Preisen erhältlich. Hierbei wurden einige hochkarätige Titel neu in die Liste der Angebote aufgenommen.

Top-Titel und neue Rabatte im PlayStation Store

Zu den bemerkenswerten Neuzugängen in den Sommerangeboten gehören hochkarätige Spiele wie "STAR WARS Jedi: Survivor™ Deluxe Edition" und "God of War Ragnarök" für die PS5, beide mit einem Rabatt von 25%. "Call of Duty®: Modern Warfare® II - Vault Edition", verfügbar für PS4 und PS5, wird mit einem Rabatt von 30% angeboten, während "Gran Turismo 7" für die PS5 einen Rabatt von 25% hat.

Highlights der zweiten Welle der Sommer-Angebote

Die zweite Runde der Sommerangebote bringt auch beachtliche Rabatte auf andere hochwertige Titel. "A Plague Tale: Requiem" und "Assassin’s Creed Valhalla - Complete Edition" sind nun für PS5 bzw. PS4 & PS5 mit Rabatten von 40% bzw. 70% erhältlich. "Days Gone Digital Deluxe Edition" für die PS4 und "Death Stranding Director’s Cut" für die PS5 sind jeweils mit einem Rabatt von 60% zu haben. "Demon’s Souls" und "Returnal" für die PS5, "Detroit: Become Human - Digital Deluxe Edition" für die PS4, "Ghost of Tsushima Director’s Cut" für PS4 & PS5, "Marvel’s Spider-Man: Miles Morales" für PS4 & PS5 und "Uncharted Legacy of Thieves Collection" für PS5 sind alle mit einem Rabatt von 50% zu bekommen. Der letzte Titel auf dieser Liste ist "Marvel’s Spider-Man Remastered" für die PS5, der mit einem Rabatt von 34% erhältlich ist.

Für eine umfassendere Übersicht der laufenden Angebote und Rabatte aus der ersten und zweiten Phase der Sommerangebote, können Interessierte den PlayStation Blog besuchen oder unter diesem Link direkt den PlayStation Store aufsuchen, wo die vollständige Liste aller reduzierten Titel einsehbar ist.