Autor: Bernhard Trecksel

SnowRunner: Trailer zum frostigen Offroad-Simulator – Für Fans, die bei Videospielen auf massige Kraft und Offroad-Eigenschaften abfahren, ist die „MudRunner“-Truck-Simulationsreihe eine feine Sache. Nun hat Publisher Astragon ein neues Video freigegeben, das den jüngsten Ableger der Reihe zeigt: Bei „SnowRunner“ seid ihr in eisiger Kälte in herausfordernden Sandbox-Umgebungen unterwegs, und stellt euch den Elementen. Wer schon immer einen Tanklaster durch Alaska steuern wollte – hier ist eure Chance!

Das Entwicklerstudio von Saber Interactive, das auch für meisterliche Switch-Portierungen wie „The Witcher 3“ verantwortlich ist, hat sich für „SnowRunner“ ordentlich Arbeit gemacht und eine neue Grafikengine sowie eine verbesserte simulierte Physik aus der Taufe gehoben, um Eis und Schnee gerecht zu werden. In der gefährlichen, offenen Wildnis seid ihr mit 40 authentischen Trucks und Fahrzeugen von lizensierten Unternehmen wie Western Star, Ford, Chevrolet und Freightliner unterwegs und zähmt den Frost.

Riskante Aufträge und allerhand Missionen wollen bei „SnowRunner“ auf Glatteis und vereisten Seen, zwischen Schneewehen, Schlamm von der Gletscherschmelze übertretenden, reißenden Flüssen bewältigt werden. Damit eure Brummis und Pick-ups dem überhaupt gewachsen sind und die mörderischen Kletter- und Balancetouren bewältigen, steht eine Unzahl von Upgrades zur Verfügung. Mit Ansaugschnorchel, Schneeketten, Stoßfänger, hohen Aufhängungen, Scheinwerfern und vielem mehr stellt ihr euch jeder Herausforderung.

Sowohl alleine als auch im Multiplayer-Koop-Modus an der Seite von bis zu drei weiteren Spielern geht es ins Offroad-Abenteuer. Besonders toll: Es werden nicht nur PC-Spieler in den Genuss community-erstellter Mods kommen, sondern auch die Konsolen sollen bedient werden. Erscheinen wird „SnowRunner“ bereits am 28. April für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 sowie XBox One.

Quelle: astragon.de/news