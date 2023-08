Sniper Elite 5: Complete Edition angekündigt – Das Entwicklungsstudio Rebellion hat die Veröffentlichung von "Sniper Elite 5: Complete Edition" bekanntgegeben, welche "Sniper Elite 5" samt aller Erweiterungen in einer Zusammenstellung bietet. Ab dem 24. August 2023 wird diese Edition exklusiv als digitale Version auf Plattformen wie Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 & 5 für 109,99 € und PC für 99,37 € erhältlich sein.

Die Edition stellt umfangreichen Zusatzinhalt zur Verfügung, darunter alle Inhalte der Season Pässe One und Two. Hinzu kommen vier Erweiterungsmissionen, diverse Waffen, darunter der bei Fans beliebte Mosin-Nagant und die P.1938 Suppressed Pistol, sowie vier Waffen-Skin-Pakete. Spieler werden ebenfalls in der Lage sein, Hitler in der Mission "Target Führer - Wolf Mountain" zu konfrontieren.

Inhalt und Gameplay von Sniper Elite 5

"Sniper Elite 5" versetzt die Spieler in die Rolle des Helden Karl Fairburne während des D-Day in Frankreich, 1944. In der Handlung schließt sich Karl einer verdeckten Operation der US-Rangers an, um die Befestigungen des Atlantikwalls zu kompromittieren. Während seiner Abenteuer arbeitet er mit der französischen Résistance zusammen, um eine versteckte Nazi-Verschwörung namens "Operation Kraken" aufzudecken, die von Abelard Möller orchestriert wird.

Das Kernspiel bietet Spielern taktische Third-Person-Action auf detailreichen Karten, die echte Schauplätze nachahmen. Die Complete Edition beinhaltet neun Hauptmissionen, den Invasionsmodus, den Mehrspielermodus und den Koop-Modus. Zudem sind in der Edition vier zusätzliche DLC-Missionen enthalten: "Landing Force", "Conqueror", "Rough Landing" und "Kraken Awakes". Spieler erhalten auch neue Waffen-Skins und Charakter-Skins, einschließlich der begehrten American Airbourne und Ghillie Suit Skins.

"Sniper Elite 5" legt auch großen Wert auf gemeinschaftliches Gameplay. Die Spieler haben die Möglichkeit, in die Kampagnen anderer Spieler als feindlicher Scharfschütze einzudringen, was dem Gameplay eine neue Ebene hinzufügt. Alternativ können sich Spieler im Koop-Modus durch alle Missionen arbeiten. Außerdem können sie ihre Fähigkeiten in 16-Spieler-Multiplayer-Gefechten unter Beweis stellen oder im Survival-Modus in Teams von bis zu vier Spielern gegen feindliche Wellen antreten.