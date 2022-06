Kill-Cam und Nazis: „Sniper Elite 5“ ab sofort erhältlich – Mit „Sniper Elite 5“ kehrt eine der beliebtesten Scharfschützen-Reihen auf das Videospielschlachtfeld zurück. Mit im Gepäck: unvergleichliches Snipen, taktische Third-Person-Kämpfe und eine verbesserte Kill-Cam.

Als Teil einer verdeckten Operation der US Rangers zur Schwächung der Atlantikwall-Befestigungen machen wir uns in der Rolle des Eliteschützen Karl Fairburne vor dem Hintergrund des zweiten Weltkrieges im Jahr 1944 auf die Suche nach der französischen Résistance. Dabei stößt Fairburne auf ein Geheimprojekt der Nazis mit der Bezeichnung „Operation Krake“, welches entscheidend für den weiteren Verlauf des Krieges sein könnte.

Spielerisch erwarten uns viele reale Schauplätze, die von den Entwicklern mittels Photogrammetrie eingefangen wurden, um eine lebendige, immersive Umgebung zu schaffen. Dank mehrere Infiltrations- und Extraktionspunkte bieten Ziele auf der Tötungsliste zudem völlig neue Perspektiven für jede Mission.

Natürlich wieder mit dabei: die berühmt-berüchtigte Kill-Cam.

Die Macher versprechen noch realistischere Bilder der Röntgen-Kill-Cam, welche uns die wahre und grausame Zerstörungskraft unserer Schüsse gnadenlos vor Augen führt. So sollen zum Beispiel nun auch Knochen die Kugel auf ihrem Weg durch den feindlichen Körper auf unvorhergesehene Art und Weise ablenken. Außerdem lösen nun auch MPs und Pistolen dramatische Zeitlupen aus.

Auf den weitläufigen Spielplätzen von „Sniper Elite 5“ benutzen wir Seilrutschen, gleiten Hänge hinunter und hangeln uns auf der Suche nach dem perfekten Aussichtspunkt an Vorsprüngen entlang, um an aufmerksamen Beobachtern vorbeizuschleichen.

Ist es dann an der Zeit für den Schuss, wirken sich Gewehrschaft und Lauf ebenso auf die Treffgenauigkeit aus, wie Schwerkraft, Wind und Herzfrequenz.

Gewehre, Sekundärwaffen und Pistolen können wir an Werkbänken in praktisch jedem Aspekt – Zielfernrohr, Schaft, Lauf, Magazin und mehr – anpassen und aufrüsten. Auch die Munition sollte je nach Ziel gewählt werden – mal muss es panzerbrechend sein, mal sollte man auf nicht-tödliche Munition wechseln.

Gesellige Nazi-Jäger müssen dabei nicht alleine durch Frankreich schleichen. Dank einer verbesserten Koop-Mechanik können wir Munition und Gegenstände mit unserem Partner teilen und diesem bei Bedarf Anweisungen geben, uns zu heilen.

Für den ganz besonderen Kick können wir in „Sniper Elite 5“ außerdem in die Kampagne anderer Spieler eindringen und uns dort spannende Katz-und-Maus-Duelle liefern. Droht sich hingegen ein anderer Spieler an uns heranzuschleichen, können wir als Karl einen zweiten Scharfschützen zur Unterstützung rufen.

Alternativ toben wir uns in 16-Spieler-Schlachten aus und verdienen dabei Erfahrungspunkte, Medaillen und Bänder, oder treten kooperativ mit bis zu drei anderen Spielern im Survival-Modus gegen Wellen von Feinden an.

„Sniper Elite 5“ bietet hochspannende Scharfschützen-Gefechte in Frankreich zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und dabei viele ebenso abwechslungsreiche wie schick in Szene gesetzte Schauplätze, mit viel spielerischem Freiraum. Wieder mit dabei: die schonungslose Kill-Cam – noch brutaler und detaillierter als je zuvor.

„Sniper Elite 5“ ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC erhältlich.