Starfield: Microsoft und Bethesda zeigen 15 Minuten des Spiels – Am vergangenen Wochenende fand der von Xbox-Fans lang ersehnte Xbox Showcase von Microsoft und deren vor kurzem erworbenen Publisher/Studio Bethesda statt. Ihres Zeichens Macher unvergesslicher Rollenspiel-Meisterwerke mit offenen Spielwelten wie „Fallout 3“, „The Elder Scrolls: Morrowind“ oder „Skyrim“. Sie zeigten endlich ihren neuesten Streich: Bethesda gewährten zu „Starfield“ in satten 15 Minuten ausführliche Eindrücke.

Deren Fülle ist zu erschlagend, sodass wir in diesem kurzen Artikel nur auf ein paar Eckdaten eingehen können, das Spiel wird gigantisch: In „Starfield“ verschlägt es Rollenspiel-Fans diesmal weder in die apokalyptische Endzeit noch in die Fantasyreiche der Welt Tamriel. Stattdessen geht es hoch hinaus – ins Weltall, wo das Spiel mit einer geradezu atemberaubend gewaltigen Welt und seiner „Nasapunk“-Ästhetik aus grobschlächtigen Raumschiffen und wuchtigen Raumanzügen punktet.

Dass dieser Clou gelingen könnte, zeigen die Einblicke ins Spiel:

In den 15 Minuten wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Wie von Fans erhofft, trat nach rund elf Jahren des Wartens auf das „Große Spiel nach Skyrim“ endlich Bethesda-Mastermind Todd Howard vor die Kameras und zeigte, was auf uns zu kommt: Eine Welt mit einem schwelenden Konflikt um eine seltsame Substanz, die im All auftaucht und beginnt, Dinge zu „bauen“. Spieler schlüpfen in die Rolle eines selbst gestalteten Raumfahrers und entscheiden, auf welcher Seite, wenn überhaupt, man in dieser Situation steht.

Um das All bei der Aufklärungsmission zu erforschen, können wir in einem sehr nie dagewesenen Umfang unsere eigenen Raumschiffe modular kreieren und mit einer kompletten Mannschaft aus Forschern, Soldaten und Robotern bestücken. Boten Spiele wie „Fallout 3“ oder „Skyrim“ bereits gigantische, kilometergroße Spielareale, hat sich Bethesda mit „Starfield“ weitaus höhere Ambitionen gesetzt:

Mehr als 1000 Planeten (!) in über 100 Systemen warten auf einen Besuch.

Dabei demonstrierten Todd Howard und das Team von Bethesda nicht nur die grafischen Finessen ihrer Engine und zeigten Kämpfe mit Raumpiraten auf Oberflächen und im All. Sichtlich stolz erklärte Howard, dass wir nicht einfach nur an festen Punkten an zuvor gebauten Stätten und Städten auf diesen Planeten landen können – sondern überall, wo wir wollen. Ein ambitioniertes Fertigkeiten-System erlaubt uns dabei, den Charakter für unsere schier endlosen Weltraumabenteuer so zu gestalten, wie wir das möchten.

Lasst euch diese 15 Minuten aus dem kommenden potenziellen Kracher nicht entgehen, der – sollten die Versprechen eingelöst werden – den Begriff Open World neu definieren dürfte. „Starfield“ soll 2023 für PC (Steam) und die Xbox-Konsolen erscheinen – und wird als Microsoft-Titel ab Tag eins über das Gamepass-Abo verfügbar sein.