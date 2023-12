Senua's Saga: Hellblade II: Trailer zur Action-Adventure-Fortsetzung – Die Spielewelt wartet gespannt auf die Veröffentlichung von „Senua's Saga: Hellblade II“ und die Vorfreude wurde durch die Enthüllung eines brandneuen Trailers weiter angefacht. Die Action-Adventure-Fortsetzung, das von Ninja Theory entwickelt und 2024 für die Xbox Series X und den GamePass verfügbar sein wird.

Das Action-Adventure verspricht, die Spielerinnen und Spieler erneut in eine dunkle und fesselnde Welt zu entführen. Auf den Game Awards 2023 präsentierte Microsoft stolz den neuesten Trailer zu „Senua's Saga: Hellblade II“. Dieser Trailer, eine Kombination aus Filmsequenzen und Gameplay, aufgenommen auf der Xbox Series X, bietet einen faszinierenden Einblick in das, was die Spieler erwartet.

Release von „Senua's Saga: Hellblade II“ 2024

Begleitet von der Musik der Band Heilung, setzt dieser Trailer die Messlatte für die audiovisuelle Erzählung im Gaming hoch an. In „Senua's Saga: Hellblade II“ kehrt die Hauptfigur Senua zurück und nimmt die Spielerinnen und Spieler mit auf eine brutale Reise durch eine Wikingerwelt voller Mythen und Qualen.

Die Fortsetzung des preisgekrönten „Hellblade: Senua's Sacrifice“, führt Senua durch eine intensive Geschichte, mit dem Ziel, diejenigen zu retten, die den Schrecken der Tyrannei zum Opfer gefallen sind. „Senua's Saga: Hellblade II“ erscheint exklusiv für Xbox Series X/S und wird direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein. PC-Spieler können sich ebenfalls freuen, da das Spiel auch über Steam erhältlich sein wird. Die Veröffentlichung von „Senua's Saga: Hellblade II“ ist für 2024 geplant.