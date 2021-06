S.T.A.L.K.E.R. 2: Gameplay Trailer zum neuen Teil des Kult-Shooters – Bereits nach dem ersten Trailer zu „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl“ jubelten Fans frenetisch. Schließlich musste man lange auf den Nachfolger zum Kult-Hit „S.T.A.L.K.E.R. - Shadow of Chernobyl“ warten. Mehr als 13 Jahre sind seither vergangen.

Mit „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl“ gibt es aber im kommenden Jahr endlich eine neue Tour in „die Zone“ wo Shooter und Survival Horror zusammenfließen. Jetzt haben die Entwickler mit dem Gameplay Trailer nachgezogen, um euch einen weiteren, tieferen Blick in das heiß erwartete Spiel zu ermöglichen.

Vorerst exklusiv für PC, Xbox Series X und S

Zum spannenden und sehr atmosphärischen Trailer wurde vom ukrainischen Studio GSC Game World jedoch auch der fix Release-Termin des Sequels bekannt gegeben. So erscheint „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl“ am 28. April 2022 vorerst exklusiv für PC als auch die beiden Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und S.

Im Anschluss daran soll das Game dann auch auf anderen Plattformen nachziehen. Im Gameplay-Trailer bekommt ihr indes in rund fünf Minuten einige neue Spielszenen aber auch Zwischensequenzen zu sehen, die bereits diese dichte, düstere Atmosphäre der Spielwelt rund um die verstrahlte Zone Tschernobyls vermitteln.

Ab in die verstrahlte Sperrzone

„S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl“ soll euch eine große, offene Spielwelt bieten, wobei die Grafik auf der Unreal Engine 4 basieren und zudem Hardware-Raytracing in Echtzeit unterstützen soll. In dieser verstrahlte Sperrzone, dringt ihr als „Stalker“, so werden Abenteurer und Glücksritter im Spiel bezeichnet, ein.

Mitten in diesem Endzeitszenario wird man dann mit allerlei Mutanten und tödlichen Anomalien, die das Wetter oder Magnetfelder verändern, herumschlagen müssen. Freunde des geferiten ersten Teils und natürlich auch alle Horror-Shooter-freunde sollten sich daher das Release-Datum von „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl“ schon mal dick im Kalender anstreichen.