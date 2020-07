S.T.A.L.K.E.R. 2: Erster Trailer zum Nachfolger des Kult-Shooters – Nahezu jeder PC-Zocker, der auf Shooter und Survival Horror steht, kennt das ukrainische Meisterwerk des Genres, „S.T.A.L.K.E.R. - Shadow of Chernobyl“ und seine nicht minder packenden Nachfolger. Nun, nach mehr als 13 Jahren, steht uns endlich, endlich ein Nachfolger ins Haus. Hier ist der erste Trailer zu „S.T.A.L.K.E.R. 2“.

Vorgestellt wurde der von Microsoft auf der neuen Xbox Games Showcase. Bei der Videopräsentation wurde neben Exklusivtiteln aus dem Hause Microsoft eben auch dieser epische Trailer gezeigt, der grafisch so richtig die Muskeln der neuen Konsolengeneration Xbox Series X spielen lässt und in der Engine erstellt wurde.

Sollte das finale „S.T.A.L.K.E.R. 2“ diese Qualität liefern, wäre das schon beeindruckend. Im Trailer erkennen Veteranen der Serie deutlich bestimmte Gebiete aus der „Zone“ – wie das verwüstete Gebiet rund um Tschernobyl in der Handlung der Shooter-Rollenspiel-Reihe von denen genannt wird, die es durchstreifen.

„Stalker“ nennt man Abenteurer und Glücksritter, die in diese verstrahlte Sperrzone eindringen und sich in dem Endzeitszenario mit allerlei Mutanten und tödlichen Anomalien, die das Wetter oder Magnetfelder verändern, herumschlagen müssen. Die Entwickler von GSC Game World sind demnach besonders stolz darauf, dass Fraktionen und Mutanten ebenso wie diese Physikeffekte in der Zone miteinander interagieren.

Noch gibt es keinen Veröffentlichungstermin für „S.T.A.L.K.E.R. 2“, erscheinen soll das Spiel für die neue Xbox Series und Windows 10 PC.