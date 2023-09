"Rocket League": Saison 12 startet bald – Im beliebten Online-Sportspiel "Rocket League" wird es in Saison 12, die am 6. September startet, einige spannende Veränderungen geben. Anlässlich des 75. Jubiläums von Porsche wird der Porsche 911 Turbo in den Mittelpunkt gestellt. Dieses hochkarätige und leistungsstarke Fahrzeug verfügt über eine Dominus-Hitbox und wird sofort für diejenigen freigeschaltet, die sich den Premium Rocket Pass zulegen. Als Bonus können engagierte Spieler durch Hochleveln im Rocket Pass den verbesserten Porsche 911 Turbo RLE freischalten.

Neben dem Porsche 911 Turbo wird es in der kommenden Saison noch viele weitere spannende Inhalte geben. Ein besonderes Highlight ist die brandneue Neo-Tokyo (Hacked)-Arena-Variante. Hier tauchen Spieler in eine Welt ein, die von digitalen Störungen geprägt ist. Für Fans des Gruselfaktors gibt es gute Nachrichten: Das In-Game-Event "Haunted Hallows" wird in dieser Saison wieder eingeführt.

Ebenfalls erwähnenswert ist, dass Spieler nach dem Start der Saison 12 ihre Belohnungen aus der vorherigen Saison erhalten. Für kompetitive Turniere sind ebenfalls neue Belohnungen geplant. Weitere Details zu den Neuerungen der Saison können Interessierte im aktuellen Blogbeitrag des Spiels nachlesen.

Abschließend sei angemerkt, dass die offizielle Live-Schaltung von "Rocket League" Saison 12 am 6. September um 17:00 Uhr geplant ist. Vorher wird das Spiel bereits um 01:00 Uhr desselben Tages aktualisiert.