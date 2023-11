„RoboCop: Rogue City“ im Test für Xbox Series X – Nachdem die „RoboCop“-Franchise in den späten Achtzigern zum Kult avancierte, sollten die Versuche, auch in diesem Jahrtausend Fuß zu fassen, erfolglos bleiben – bis jetzt. Denn nach dem seelenlosen Filmreboot aus dem Jahr 2014, schickt sich nun eine Videospielumsetzung an, den Geist des Originals in die Gegenwart zu holen. Ob das gelungen ist, verrät euch unser … ach, was soll’s? Machen wir es direkt und knapp wie es der Blechbulle selbst auch tun würde: Ja, ist es!

Das neue Werk aus dem Hause Teyon, wo man nach der miserablen „Rambo“-Versoftung zuletzt mit „Terminator: Resistance“ wieder einiges an Land hat gut machen können, setzt inhaltlich zwischen dem zweiten und dem dritten Teil der Filmreihe an, und präsentiert sich als knallharter Ego-Shooter mit großem Story-Anteil und einigen Rollenspielelementen.

Wir spielen natürlich Alex Murphy, der in Paul Verhoevens berühmt-berüchtigtem Original von Kriminellen im Zuge eines Einsatzes brutal hingerichtet wird, nur um kurz darauf, von dem Megakonzern Omni Consumer Products (OCP) zum nahezu unzerstörbaren Cyborg umgebaut, in den Polizeidienst zurückzukehren.

Verhoevens Werk wurde ob der darin gezeigten Gewaltspitzen seinerzeit harsch kritisiert.

Der Regisseur, der auch für Klassiker wie „Total Recall“ oder „Basic Instinct“ verantwortlich zeichnet, argumentierte jedoch, dass die Brutalität lediglich ein Stilmittel und der Film als Ganzes nichts anderes als eine dystopische Satire sei. Und tatsächlich sind die sozialkritischen Untertöne unüberhörbar, warnt Verhoeven doch mit großem Weitblick schon damals vor der Macht der Medien und Konzerne.

Auf eben jene Elemente verzichteten die späteren Filme, wodurch nur umso deutlicher wurde, dass ein RoboCop so einfach nicht funktionieren will. Insofern trafen die Entwickler von „RoboCop: Rogue City“ die einzig richtige Entscheidung, sich an den beiden ersten Teilen zu orientieren – wobei das eigentlich eine Untertreibung ist, stellt das Spiel doch nicht weniger als eine tiefe Verneigung vor den Klassikern dar.

Und so kommt es dann, dass im Detroit der nahen Zukunft – wie es auch in den Filmen aus den 80ern zu sehen ist – Videotheken im großen Stil VHS-Kassetten verleihen, Telefonhörer noch Kabel haben und schwere Röhrenfernseher im guten alten 4:3-Format dominieren. Eine aus heutiger Sicht äußert anachronistische Zukunftsversion, doch in dem Falle passt es einfach.

Die Macher haben die Sets der Filme dabei mit derart viel Liebe zu Detail nachgebaut, dass wir euch unbedingt empfehlen wollen, insbesondere den ersten Teil aus dem Jahr 1987 noch einmal zu schauen oder nachzuholen, wenn ihr „Rogue City“ spielen wollt. Ihr werdet staunen, denn sogar auf die korrekte Platzierung von Mülleimern wurde geachtet – irre.

Das Team hat darüber hinaus auch ikonische Kameraeinstellungen übernommen, Teile der Story und sogar ganze Gesprächsfetzen sind den filmischen Vorgängern entlehnt. Das ist für Fans natürlich eine großartige Sache, stellt aus unserer Sicht jedoch auch eine Art Bruch in der inszenatorisch ansonsten gelungenen Kontinuität hinsichtlich der Filme dar. Obschon als inhaltlicher Nachfolger konzipiert, wird hier vieles lediglich wiederholt.

Das wirkt im Gesamtzusammenhang zuweilen etwas seltsam, gibt den Macher andererseits aber auch alle Mittel für große Fanservice-Momente an die Hand. Und die gibt es quasi im Sekundentakt, während wir versuchen, einem Gangster auf die Spur zu kommen, der als „New Guy“ in der Stadt für Chaos sorgt, während sich die Bevölkerung und auch die von OCP finanzierte Polizei gegen die Machenschaften des Konzerns zunehmend auflehnen.

Wir würden so weit gehen, zu behaupten, dass „RoboCop: Rogue City“ neben „Alien: Isolation“ eine der akkuratesten Filmversoftungen überhaupt ist.