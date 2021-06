Riders Republic: PreOrder zum großen Outdoor-Sport-Highlight – Am 02. September 2021 können sich alle Adrenalin-Fans in die große Sportwelt von „Riders Republic“ stürzen. Schließlich bietet das Game einen neuen Multiplayer-Playground für Outdoor-Sportarten – auf PlayStation 4 und 5, der Xbox-Gerätefamilie, Stadia sowie dem PC.

„Riders Republic“ ebnet euch dabei den Weg, euch mit Freundinnen und Freunden zu messen. In einer offenen Welt, in der man sich auf dem Mountainbike, auf Skiern, mit dem Snowboard, per Wingsuit oder Raketen-Wingsuit austoben kann. Es ist aber auch möglich, auf eigene Faust die riesigen Weiten zu erkunden, in denen sich auch Berge und Canyons besteigen lassen.

Die Spielwelt bietet zudem authentische Landschaften, die durch die schönsten Gebiete der Vereinigten Staaten führen. Hierbei wurden unter anderen amerikanische Nationalparks wie der Bryce Canyon, Yosemite Valley, Canyonlands oder der Mammoth Mountain in Anlehnung an die jeweils originale Topographie nachgebaut und fantasievoll zu ultimativen Outdoor-Sportparks zusammengefügt.

„Riders Republic“ kann ab sofort vorbestellt werden und ist neben der Standard Edition auch als Gold- sowie Ultimate Edition erhältlich.



Nachfolgend eine Übersicht über die Inhalte der Editionen:

Die Gold Edition enthält das Hauptspiel, den Year 1 Pass und bietet exotische Pakete, Ausrüstungsupgrades und die BMX-Sporterweiterung an.

Die Ultimate Edition enthält das Hauptspiel, den Year 1 Pass und vier exklusive Kosmetik-Pakete: Kosmisch-, Regenbogen-, Neon- und Skull’n Style-Paket.