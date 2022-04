Return to Monkey Island: Kult-Adventure erhält Fortsetzung von Ron Gilbert – Es ist eine der klassischen Computerspiel-Reihen schlechthin: „Monkey Island“ aus der Feder von Adventure-Ikone Ron Gilbert. Vor allem die ersten beiden Teile sind legendäre Spiele, die Fans bis heute praktisch auswendig komplett zitieren. Für Fans genau dieser beiden unvergessenen Klassiker wurde nun überraschend ein direkter Nachfolger angekündigt: „Return to Monkey Island“. Den Teaser dazu findet ihr im Anschluss.

„Return to Monkey Island“ soll direkt an den zweiten Kult-Klassiker von 1991 anknüpfen, wie „Heise“ berichtet: „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“. Der kurze Trailer verrät praktisch noch nichts außer einem Veröffentlichungszeitraum: Das Spiel soll demnach noch 2022 erscheinen. Altmeister Ron Gilbert gab via Twitter bekannt, dass sein Team beim Entwickler Terrible Toybox und er bereits seit zwei Jahren an der Entwicklung von „Return to Monkey Island“ feilen.

Team profitiert von weiteren Veteranen

Neben Gilbert sind an „Return to Monkey Island“ auch weitere altgediente Branchen-Haaudegen beteiligt. Etwa Dave Grossman oder Komponist Micha Land. Einmal mehr wird der Hauptcharakter und liebenswerte Piraten-Vollversager Guybrush Threepwood vertont sein: Einmal mehr leiht ihm Sprecher Dominic Armato seine Stimme. Lange liegen die letzten Teile zurück: 2009 erschien zuletzt „Tales of Monkey Island“, es folgte 2010 das Remaster von „LeChuck’s Revenge“. Danach wurde es still um die Reihe.

„Return to Monkey Island“ setzt somit nach zwölf Jahren Pause die beliebte Reihe fort – Altmeister Ron Gilbert dürfte Freundne von Point-and-Klick-Adventures somit einmal mehr den siebten Himmel bescheren, insofern keine Piranha-Pudel mit Wachslippen dazwischenfunken. Zuletzt hatte Gilbert 2017 das Adventure „Thimbleweed Park“ veröffentlicht. Auf den Mann geht auch der legendäre Klassiker „Maniac Mansion“ zurück, sein Name bürgt im Genre für unerreichten, speziellen Humor.

Nun wird sich Publisher Devolver Digital, branchenbekannt für qualitativ hochwertige Indie-Titel, „Return to Monkey Island“ annehmen. Die Zeichen stehen also günstig.

Quelle: heise.de