Resident Evil Village: Trailer zum kommenden Survival-Horror – Die nicht eben kleine Videospiel-Fangemeinde des Survival-Horror-Genres klaubt knappe Munitionsvorräte zusammen und wetzt die Überlebensmesser: Nicht mehr lange, dann erwartet uns mit „Resident Evil Village“ ein kompromissloser potentieller Blockbuster. Jetzt gibt es brandneue bewegte Bilder zu bestaunen – Publisher/Entwickler Capcom lässt einen vierten Trailer los, der die knapp drei Wochen Wartezeit versüßt.

In der Nacht von 15. auf den 16. April fand der aktuelle „Resident Evil Showcase“ statt – Capcoms hauseigene Videopräsentation zur Reihe wartete neben einem neuen Modus mit Söldnern mit Neuigkeiten zur Netflix-Serie „Resident Evil infinite Darkness“ auf. Im Zuge dessen enthüllte Capcom den nunmehr vierten Trailer zu „Resident Evil Village“. Wie sein Vorgänger „Resident Evil 7“ legt der neue „Resi“-Teil eine andere Gangart vor.

Nach langem Zombie-Survival-Horror verschlug uns Teil 7 seinerzeit in ein brandneues Szenario mit einer nicht tot zu bekommenden Hinterwäldler-Alptraumfamilie in den US-Sümpfen. Für den achten Teil „Resident Evil Village“ geht es in Richtung europäischen Gothic Horrors mit ein paar spielmechanischen Anleihen an den Klassiker „Resident Evil 4“: Verschneite Berge, abgelegene Dörfer und eine finster-prachtvolle slawische Burg gemahnen an Werwolf- und Vampirliteratur.

„Resident Evil Village“ wäre jedoch kein Teil der Reihe, wenn es nicht einen neuen Dreh für das Thema finden würde: Einmal mehr schlüpfen wir in die Haut von „Resident Evil 7“-Held wider Willen Ethan Winters – der Gute ist gealtert, hat eine Tochter. Die gilt es aus der beschriebenen Region zu erretten – ein Kampf ums Überleben, der Ethan alles abverlangen wird, ebenso wie dem Spieler. „Resident Evil Village“ wird am 7. Mai für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam sowie Stadia erscheinen.