Resident Evil Village: Erscheinungstermin und neuer Gameplay-Trailer – Videospielverleger Capcom gab anlässlich seiner neuen Präsentation, der Resident Evil Showcase, massig neue Infos zum kommenden Highlight der Überlebenshorror-Reihe, „Resident Evil Village“ preis. Demnach wird der offizielle achte Teil der Hauptreihe des Serien-Flaggschiffs bereits im Frühsommer 2021 erscheinen. Es gab auch jede Menge neue Triller und Materialien zu bestaunen – wir haben euch sechs Minuten Gameplay von den Kollgen von „Gamespot“ herausgepickt.

Die volle Resident Evil Showcase mit allen Infos zu „Resident Evil Village“ findet ihr unten als Quelle verlinkt. Bekannt ist nun, dass das neue Highlight der Survival-Horror-Urmutter am 7. Mai 2021 erscheinen wird. Bedacht werden PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S und PlayStation 5 sowie der PC. Capcom räumt dabei allen Nutzern die Möglichkeit ein, optimierte Versionen der PS4-/Xbox-One-Varianten für ihre Konsolen der nächsten Generation zu erhalten.

Mit der Demo „Maiden“ gibt es zudem für die Besitzer der PlayStation 5 bereits ein spielbares Highlight zu bestaunen, das die grafische Opulenz und Schönheit des neuen „Resident Evil Village“ mit feinstem Düster-Horror zeigt und euch schon mal einen guten Vorgeschmack liefert. Dort können wir das Schloss aus „Resident Evil Village“ bestaunen.

Später im Frühjahr soll eine weitere Demo folgen, mit der dann alle Systeme bedacht werden. Über die Handlung des neuesten Resident-Evil-Teils ist ansonsten noch nicht so viel bekannt.

Wohl wissen wir: Ethan Winters aus „Resident Evil 7 Biohazard“ ist zurück, kann diesmal wie in „Resident Evil 4“ Waffen kaufen und verbessern und das Spiel profitiert ganz offenkundig von einem eher osteuropäischen Gothic-Horror-Look, der an Vampir- und Werwolfgeschichten der Karpaten erinnert. So werden letztere Kreaturen tatsächlich in Gestalt der „Lycans“ Ethan zusetzen, doch es wird auch gänzlich andere Schrecken geben.

Doch „Resident Evil Village“ ist nicht das einzige Highlight, das den Fans gezeigt wurde. Mit „Resident Evil Re:Verse“ wird dem Spiel ein kostenloses Mehrspieler-Erlebnis beiliegen, mit dem bis zu sechs Spieler in Deathmatches gegeneinander antreten dürfen, wobei man sowohl alle möglichen Helden und Schurken der Reihe wie auch viele der bekannten Biowaffen verkörpern wird.

Hier kommt wohl das erhoffte Highlight auf alle Survival-Horror-Fans zu – merkt euch den 7. Mai schon mal blutrot im Kalender vor.