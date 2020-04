Die Survival-Horror-Reihe „Resident Evil” aus dem Hause Capcom hat unbestritten Game-Historie geschrieben. Kein Wunder, dass Neuauflagen zum zweiten Teil und kürzlich eben auch „Resident Evil 3“ folgten. Nun können sich Fans des Horror-Franchise auf ein weiteres Remake freuen. Denn wie bekannt wurde, soll auch zu „Resident Evil 4“ aus dem Jahre 2005 eine Neuauflage erscheinen.

Laut einem Artikel im „Video Games Chronicle“, kurz VGC, soll das Entwicklerstudio grünes Licht für ein Remake des vierten Teils gegeben haben, was auch von Capcom abgesegnet wurde.

Zudem soll die Produktion des Games bereits angelaufen sein. Die Neuauflage zu „Resident Evil 4“ vom neuen Entwicklerstudio M-Two soll nach aktuellem Stand im Jahr 2022 veröffentlicht werden.

Bekannt wurde übrigens auch, dass der Director des Originals, Shinji Mikami, dem Projekt zugestimmt habe. Fans können sich also schon mal darauf freuen, schließlich zählt „Resident Evil 4“ zu den besten Ablegern der Reihe. Zur Erinnerung, nachfolgend der Plot zum vierten Teil:



Spezialagent Leon S. Kennedy begibt sich in „Resident Evil 4“ auf Rettungsmission: Die Tochter des US-Präsidenten ist entführt worden. Auf seinem Weg durch ein abgelegenes Dorf in Europa entdeckt Kennedy eine neue Gefahr fernab der traditionellen Zombie-Gegner aus vorherigen Serienteilen.



Er nimmt den Kampf auf gegen neue monströse Kreaturen, die durch ihre Infektion mit parasitären Organismen namens „Las Plagas“ zu aggressiven Wesen mutiert sind. Die Entführung sowie willenlose Dorfbewohner stehen dabei in unmittelbarem Zusammenhang mit der mysteriösen Kultgemeinschaft „Los Illuminados“.

Quelle: gameswelt.de