Trailer kündigt Highlight des Survival-Horrors an

Resident Evil 4 Remake: Trailer kündigt Highlight des Survival-Horrors an – Kennern des Urvaters aller Survival-Horror-Spielereihen gilt er in der an Krachern alles andere als armen Serie mit als einer der besten Teile: „Resident Evil 4“ hat Maßstäbe gesetzt und Steuerung, Gunplay und Spielmechanik von Resident Evil seinerzeit auf eine neue Stufe gehievt. Nun hat man im Hause Capcom einen Veröffentlichungstermin für das Remake dieses Klassikers veröffentlicht. Auch einen packenden Trailer gibt es zu sehen – den findet ihr im Anschluss.

Während Sonys Playstation-Videopräsentation „State of Play“ stieg man direkt mit diesem Trailer zu dem potentiellen Highlight für Horror- und Shooterfans ein. In den letzten Jahren veröffentlichte Capcom bereits aufsehenerregende Remakes von „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 3“ in der hauseigenen RE-Engine, die auch Teil sieben und acht mit atemberaubender Optik veredelte. Nun wird „Resident Evil 4“ die gleiche Behandlung erfahren wie seine kongenialen Vorgänger und die neuen Teile.

Wegweisende Neuerungen

Kenner erinnern sich, dass „Resident Evil 4“ seinerzeit die berühmt-berüchtigte „Panzersteuerung“ der Teile eins bis drei nebst umschaltenden Perspektiven mit fester Kamera abschaffte und der Reihe durch eine Third-Person-Kamera neues Leben einhauchte. Zusammen mit dem innovativen Kofferinventar und Waffen mit Lasermarkierer, die es erlaubten, Körperteile gezielt ins Visier zu nehmen und so etwa Gegner zu entwaffnen oder Mutanten zu köpfen, setzte Teil vier neue Maßstäbe.

Das galt auch für die filmreife Inszenierung der Handlung, welche mit einem unvergessenen Mix aus Horror und augenzwinkerndem, leicht trashigem Humor zu gefallen wusste: Ex-Cop Leon S. Kennedy hat nach seinen Abenteuern in „Resident Evil 2“ während der Zombie-Katastrophe von Raccoon City die Karriere geändert. Sein Können und seine Survival-Instinkte brachten ihm einen Job als Agent für den Präsidenten der Vereinigten Staaten ein.

Seine Geheimmission in der Handlung von „Resident Evil 4“, an der sich im Remake nichts geändert hat:

Leon muss die Tochter des Präsidenten aus einem abgelegenen europäischen Dorf befreien. Doch dort angekommen, scheitert bereits der Erstkontakt mit den Bewohnern – sie scheinen in einem höllischen Kult zu sein, der Blutopfer fordert und Menschen mithilfe von Mutanten in Monster verwandelt. Einmal mehr findet sich Leon im blanken Grauen wieder – und ein gnadenloser Kampf ums Überleben und die Sicherheit der Präsidententochter beginnt.

Capcom gelobt höchste Werktreue für den Klassiker, der zugleich ein modernes, atemberaubendes Spielerlebnis bieten soll, das dem originalen „Resident Evil 4“ in allen Belangen gerecht werden soll. Dafür hat man extra etliche Teammitglieder des Remakes von „Resident Evil 2“ mit an Bord geholt. Mit den Möglichkeiten der RE-Engine soll die Geschichte noch packender, noch fesselnder inszeniert werden. Als Kenner des 2er-Remakes weiß man, was einen hier Tolles erwarten könnte.

Resident Evil 4 soll am 24. März 2023 für PlayStation®5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen.