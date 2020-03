Resident Evil 3: Neuer Trailer zeigt Heldin Jill Valentine – Nicht mehr lange, dann wird es wieder spannend für Fans der Resident-Evil-Reihe: Das Remake von „Resident Evil 3“ steht in den Startlöchern, um euch das Fürchten zu lehren. Taufrisch ist ein Trailer erschienen, der uns die Titelheldin des Spiels, Polizeibeamtin Jill Valentine näherbringen will. Jill – und den Partner Carlos, den sie in den verwaisten Straßen der fiktiven Metropole Raccoon City trifft. Den Trailer findet ihr im Anschluss.

„Resident Evil 3“ wird am 3. April 2020 erscheinen – auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One. Wir erleben Jill im neuen Trailer, wie sie sich gegen die Geheimwaffe der fiesen Umbrella Corporation wehren muss: Den ebenso gewaltigen wie unaufhaltsamen Biomutanten Nemesis, der den Spieler in Gestalt Jills jederzeit überraschen und durch die zu allem Überfluss von Zombies überrannte Stadt verfolgen kann.

Auch einige Szenen aus dem kommenden Multiplayer-Teil „Resident Evil Resistance“, in dem die Spieler gemeinschaftlich ums Überleben kämpfen und der zeitgleich zu „Resident Evil 3“ an den Start gehen wird, sind im neuen Trailer zu sehen. „Resident Evil Resistance“ wird „Resident Evil 3“ dabei beiliegen.