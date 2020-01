Autor: Bernhard Trecksel

Resident Evil 3: Trailer zeigt Alptraum-Gegner Nemesis – Was sich viele Fans bei der Veröffentlichung des Remakes von „Resident Evil 2“ letztes Jahr erhofft haben, wird bereits in diesem Frühjahr wahr: Auch „Resident Evil 3“ erhält eine vollständige Überarbeitung, die den Survival-Horror-Klassiker auf unsere modernen Systeme verfrachtet. Taufrisch ist ein neuer Trailer erschienen, der den gefürchteten Biomutanten Nemesis zeigt – und der macht keine Gefangenen.

Die Handlung von „Resident Evil 3“ ist zur gleichen Zeit angesiedelt wie die von Teil 2: Das Biowaffen-Zombievirus der halbseidenen Umbrella Corporation hält die fiktive US-Metropole Raccoon City fest in seinen Klauen. Überall herrschen Chaos und Verwüstung. Während in Teil 2 Claire Redfield und der junge Cop Leon S. Kennedy im Polizeirevier um ihr Leben kämpfen, sucht Protagonistin Jill Valentine in „Resident Evil 3“ nach einem Weg aus der Stadt.

Gemeinsam mit ihrem Begleiter Carlos Oliviera versucht die Polizistin einer Spezialeinheit, Raccoon City zu verlassen. Doch Umbrella kann nicht zulassen, dass irgendjemand aus der Stadt entkommt und die Wahrheit über den Biowaffen-Einsatz ans Tageslicht bringt. So setzt das Unternehmen seine gefährlichste Erfindung auf die Flüchtigen an: den gewaltigen Mutanten Nemesis – einen fleischgewordenen Alptraum, der durch nichts aufzuhalten ist.

In „Resident Evil 3“ setzt euch Nemesis mit schweren Waffen zu, während er jederzeit im Spielgeschehen überraschend auftauchen kann. Dann heißt es: Lauft um euer Leben! Am 3. April 2020 wird das Survival-Horror-Remake für Steam-PC, Playstation 4 und XBox One erscheinen. Neben „Resident Evil 3“ wird auch das Online-Spiel „Resident Evil Resistance“ im Paket enthalten sein.