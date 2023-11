"The Awakened King"-DLC jetzt verfügbar

"Remnant II": "The Awakened King"-DLC jetzt verfügbar – Der erfolgreiche Koop-Shooter "Remnant II" hat seinen ersten DLC, "The Awakened King", für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S eingeführt. Der DLC ist für 9,99 € erhältlich. Für diejenigen, die sich für das umfangreichere Angebot entscheiden, steht ein DLC-Bundle für 24,99 € zur Verfügung. Dieses Bundle beinhaltet nicht nur "The Awakened King", sondern auch zwei zusätzliche DLCs, die im nächsten Jahr erscheinen werden.

Neuerungen und Erweiterungen in "The Awakened King"

Mit "The Awakened King" erhalten die Spieler von "Remnant II" eine Fülle neuer Inhalte. Der DLC führt eine neue Storyline ein, ergänzt durch einen frischen Archetypen. Zudem werden neue Dungeons und eine neue Region dem Spiel hinzugefügt. Die Spieler erhalten Zugriff auf neue Waffen, stehen neuen Feinden gegenüber und begegnen neuen Charakteren.

Ein zentraler Aspekt des DLCs ist das Enthüllen der Mysterien des „Einzig Wahren Königs“ in einem bisher verborgenen Bereich von Losomn. "Remnant II" bietet sowohl Einzelspieler- als auch Koop-Modi, in denen sich die Spieler alleine oder in Teams von bis zu drei Spielern durch verzweigte Questreihen kämpfen und dabei furchteinflößenden Gegnern begegnen.