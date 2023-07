Remnant II im Test für PC und PS5 – „Remnant: From the Ashes“ mauserte sich vom Geheimtipp zu einem wahren Game-Highlight und überzeugte als Soulslike-Spiel, nur mit Wummen sowie seinem Stilmix aus Fantasy und Science-Fiction. Nun ist endlich mit „Remnant II“ der Nachfolger erschienen und macht noch mal so vieles besser als der Vorgänger. Denn hier ist ganz klar „aus drei mach eins“ Programm. Das bedeutet, freut euch auf eine Fusion von Action-Shooter, Rollenspiel und Adventure, das euch nicht nur jede Menge Spielspaß bringt, sondern euch auch einiges abverlangen wird. Wir verraten euch in unserem Test, wieso „Remnant II“ zu den Spiele-Highlights des Jahres zählt.

Darum geht’s:

In „Remnant II“ wird die Geschichte von „Remnant: From the Ashes“ fortgesetzt. Hatte man im Vorgänger den tödlichen Organismus mit dem Namen „Die Saat“ zurückdrängen können, ist er nun wieder da. Denn Wissenschaftler haben mit dem sogenannten Weltenstein ein Tor geöffnet, das man hätte besser geschlossen sein lassen. Durch das Tor hat man „Der Saat“ wieder Haus und Hof geöffnet, die nun dabei ist, alles Leben auf unserem Planeten zu zerstören.

Nun ist es an uns Spielerinnen und Spielern, dieses Unheil aufzuhalten, bevor es zu spät ist. Dafür schlüpft man in die Haut eines der Überlebenden, der in der postapokalyptischen Welt auf der Suche nach einem der letzten Zufluchtsorte für die Menschen ist, Station 13. Doch direkt nach der Ankunft, muss man sich auf die Suche nach zwei verschwundenen Überlebenden begeben. Und dann ist da ja noch die Sache mit der wiedererstarkten Saat, die es ein für alle Mal zu eliminieren gilt.

Das ist gut/Das ist schlecht:

Bevor man richtig ihn die weitverzweigte Welt von „Remnant II“ eintaucht, beginnt alles mit der Charaktererstellung. Leider ist der Charakter-Editor nicht gerade mit einer üppigen Auswahl gesegnet in Bezug auf die Möglichkeiten, seine Spielfigur optisch individuell zu gestalten. Wo hier die Lorbeeren eingefahren werden, sind die Auswahl und spätere Kombination der Charakterklassen mit eigenen Spezialfähigkeiten sowie Eigenschaften, im Spiel Archetypen genannt.

Zum Start stehen einem sowohl die Tank- und Nahkampfklasse des Draufgängers zur Verfügung als auch die Heilklasse Doktor, der Jäger als Fernkämpfer sowie der Unterstützer samt treuem Hundebegleiter in Form des Helfers. Später im Spiel (Vorbesteller erhielten direkten Zugang) lässt sich dann noch die DPS-Maschine des Revolverhelden freischalten. Doch das war noch lange nicht alles, versteckt in der Spielwelt lassen sich darüber hinaus die Archetypen Alchemist, Beschwörer, Ingenieur, Eroberer sowie Entdecker finden und freischalten.

Umfangreiches Klassensystem mit etlichen Kombinationsmöglichkeiten

Und so wie es aktuell ausschaut, munkelt man, dass die Entwickler noch den einen oder anderen weiteren Archetypen versteckt haben. Die Auswahl ist also immens und überaus spannend. Generell ist das komplett überarbeitete Archetypen-System eines, wenn nicht das größte Feature im zweiten Teil. Das neue Klassensystem lässt zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten offen, da man zwei Archetypen gleichzeitig nutzen kann.

Hier ist es einem freigestellt, welche Klassenkombination man wählt. Eine tolle Sache, die reichlich Abwechslung durch vielseitige Build-Möglichkeiten ins Spiel bringt. Denn mit der Wahl eines zweiten Archetyps erhält man dessen zusätzliche Boni, die man zur Hauptfähigkeit des primären Archetyps ergänzen kann. Generell bietet „Remnant II“ eine umfangreiche Charaktergestaltung mit all seinen passiven und aktiven Attributen, die sich frei hochstufen lassen.

Nicht zu vergessen all die Waffen, Ringe, Amulette oder Modifikationen und Relikte, die sich in der riesigen Spielwelt finden oder kaufen lassen. Dabei gefällt, dass zum Beispiel jede Waffe im Game total unterschiedlich ist hinsichtlich ihrer Handhabung, der Munition oder der Mods. Auch dies bietet weitere unzählige Möglichkeiten, wie man in den Kämpfen agiert. Insbesondere was diesbezüglich die zahlreichen Mods betrifft, macht sie die Fights überaus variabel. Anders als im Vorgänger ist indes das Rüstungssystem.

Zwar erhält jeder Archetyp ein eigenes Outfit, aber diese haben nur noch einen optischen Zweck, da sie keine Setboni mehr besitzen. Dafür besitzt man jetzt mit dem Relikt, womit man sich heilt, zusätzlich ein Fragmentsystem. Denn sein Relikt kann man mit bis zu drei Fragmenten aufwerten, die zusätzliche offensive und defensive Fähigkeiten zulassen. Die Möglichkeiten zur Entwicklung der eigenen Spielfigur und vor allem auch des eigenen Spielstils ist auf vielen Ebenen hervorragend umgesetzt.