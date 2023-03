Redfall: Story-Trailer zum Open-World-Shooter – Langsam aber sicher rückt der Release des heiß erwarteten Open-World-Shooters aus dem Hause Arkane Austin näher. Um euch auf die Veröffentlichung von „Redfall“ am 2. Mai 2023 einzustimmen und vor allem neue Einblicke zu gewähren, wurde nun der Story-Trailer zum kommenden Gaming-Highlight veröffentlicht.

Im neuen Trailer gibt es neben unverbrauchten Gameplay-Szenen auch einen Überblick über die finstere Geschichte der Forschungseinrichtung von Aevum Therapeutics. Dazu zählen auch ihre unheilvollen Experimente, die schließlich das einst so beschauliche Fischerstädtchen Redfall ins Chaos gestürzt haben. Der Story-Trailer bringt auch klasse die mystische und düstere Stimmung der offenen Welt von „Redfall“ wieder.

Die Zurückeroberung einer Stadt

Ein einst so wundervoll sonniger Ort, der von blutdürstigen Vampiren überrannt, und letztendlich in die Finsternis gestürzt wurde, nachdem die Blutsauger ein Blutbad angerichtet hatten. Das alleine wäre schon Alptraum genug. Doch obendrein haben sie auch das Meer zurückgedrängt, sodass die Insel nicht mehr auf herkömmlichem Wege verlassen werden kann.

Somit sitzen die Bewohnerinnen und Bewohner von Redfall erstmal in der Falle, weshalb sie allesamt keine Wahl haben, als gegen die Vampire in den Kampf zu ziehen. Das Ziel der Spielerinnen und Spieler ist es also, die Stadt Redfall am Ende zurückzuerobern. Dies kann man entweder komplett alleine tun oder man schließt sich mit bis zu drei Freunden oder Freundinnen zusammen, um den Kampf aufzunehmen.

Also schaut euch diesen wirklich unterhaltsamen Story-Trailer an, der euch einen tollen Einblick in den kommenden Open-World-Shooter gibt. Redfall erscheint wie erwähnt am 2. Mai 2023 – und das für Xbox Series X|S sowie PC. „Redfall“ ist zudem ab sofort vorbestellbar, und kann darüber hinaus ab Tag 1 über den Xbox Game Pass gespielt werden.