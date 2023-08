Red Dead Redemption: Jetzt für Nintendo Switch & Playstation 4 verfügbar – Die Western-Legende kehrt zurück: „Red Dead Redemption“ ist nun für Nintendo Switch und PlayStation 4 zugänglich und auch auf der PlayStation 5 dank Abwärtskompatibilität spielbar. Dazu gesellt sich die Zombie-Horror-Erweiterung „Undead Nightmare“.

Die neuesten Umsetzungen wurden speziell für die genannten Plattformen entwickelt und bieten technische Optimierungen. Auf der Nintendo Switch und PlayStation 4 kann man eine Auflösung von bis zu 1080p und 30 FPS Bildwiederholrate genießen, während auf der PlayStation 4 Pro und PlayStation 5 sogar eine 4K-Auflösung möglich ist.

Zudem gibt es zusätzliche Inhalte aus der Game of the Year Edition, darunter verschiedene Waffen und Outfits. Auch ist ein schwererer Modus in „Red Dead Redemption“ integriert, der zusätzliche Herausforderungen bietet. Zudem können Trophäen auf der PlayStation 4 und spezielle Erfolge auf der Nintendo Switch freigeschaltet werden. Ein weiteres Feature ist die Erweiterung der Sprachoptionen, wodurch Untertitel nun in einer Reihe neuer Sprachen verfügbar sind.

Eintauchen in die Geschichte von John Marston

„Red Dead Redemption“ ist nicht nur für seine technischen Merkmale bekannt, sondern auch für seine eindrucksvolle Erzählweise. Das Spiel führt die Spieler durch das Leben des ehemaligen Outlaws John Marston, der die Wildnis des amerikanischen Westens und Mexikos durchquert. Sein Ziel: Die verbliebenen Mitglieder der berüchtigten Van-der-Linde-Gang zu finden, um seine Familie zu schützen. Das Spielgeschehen setzt direkt nach den Ereignissen von „Red Dead Redemption 2“ ein, einem weiteren Hit des Franchises.

Die musikalische Untermalung des Spiels stammt von den Komponisten Bill Elm und Woody Jackson, mit einem Track von José González namens "Far Away". Der Original-Soundtrack ist auf großen Musikplattformen, wie Apple Music und Spotify, zum Streamen bereit.

Neben der Hauptstory enthält das Spiel auch die Erweiterung „Undead Nightmare“. In dieser Geschichte muss Marston gegen eine Zombiehorde antreten und ein Heilmittel finden.

Für Interessierte, die das Spiel digital erwerben möchten, liegt der Preis für „Red Dead Redemption“ zusammen mit „Undead Nightmare“ bei 49,99 € im Nintendo eShop und im PlayStation Store. Ab dem 13. Oktober kann man auch eine physische Version des Spiels in den Regalen finden.